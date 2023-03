BERGOGLIO, CHE SPADA LASER! – LE INCREDIBILI IMMAGINI DI PAPA FRANCESCO GENERATE DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: NELLE FOTO SI VEDE IL SANTO PADRE SFRECCIARE SULLO SKATEBOARD IN PIAZZA SAN PIETRO, CANTARE SU UN PALCO, MANEGGIARE UNA SPADA LASER DI STAR WARS, INDOSSARE UN PIUMINO ALLA MODA, SPAZZARE LE STRADE E PERFINO TUFFARSI NELLA FOLLA DI FEDELI - A CREARE LA PRIMA IMMAGINE FAKE È STATO UN OPERAIO 31ENNE DI CHICAGO...

Estratto dell’articolo di Franca Giansoldati per www.ilmessaggero.it

foto di papa francesco create dall intelligenza artificiale 9

Il successo planetario riscontrato da quell'improbabile indumento papale - un soffice piumino candido, all'ultima moda, contraddistinto da una griffe nota per l'abbigliamento invernale de luxe - ha aperto sul web un filone inesauribile: in poco tempo Papa Francesco è stato collocato su uno skateboard in piazza san Pietro, davanti ad una consolle da dj in una basilica gremita e persino mentre vola leggero come una piuma volteggiando sulla folla.

Un trend crescente di trovate fantasiose. Da quando è apparsa la prima foto taroccata dalla intelligenza artificiale, talmente perfetta da sembrare veritiera se non fosse per quel giaccone in piuma d'oca tanto bizzarro quanto inimmaginabile per un pontefice, è stato un continuo. […]

L'inventore della foto numero uno – quella del piumino – è stato rintracciato da un sito americano Buzzfeednews. Si chiama Pablo Xavier, è un operaio edile di 31 anni di Chicago e ancora un po' sottosopra per tutto quel baccato.

