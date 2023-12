BERGOGLIO, FA' GLI SCONGIURI – POTEVANO MANCARE LE PREVISIONI DI NOSTRADAMUS PER IL 2024? NO, E INFATTI ECCO CHE ARRIVANO NUOVE “RIVELAZIONI”: AVREBBE PREDETTO CHE NEL 2024 VERRÀ ELETTO UN NUOVO PAPA, SENZA PERÒ DARE DETTAGLI SUL PONTEFICE CHE SUCCEDERÀ A BERGOGLIO – UN ALTRO EVENTO CHE SCONVOLGERÀ L’ANNO VENTURO SARÀ UNA POSSIBILE GUERRA IN…

Estratto da www.liberoquotidiano.it

NOSTRADAMUS

Cosa succederà nel 2024? Una novità dovrebbe riguardare il Vaticano, secondo le previsioni di Nostradamus. Pare che l'anno prossimo verrà eletto un nuovo Papa. […] Tuttavia, non ci sono dettagli specifici su chi potrebbe essere il nuovo Pontefice dopo Bergoglio. Sempre secondo Nostradamus […] questo evento potrebbe avere ripercussioni importanti sia sulla politica internazionale che sulla società.

bergoglio papa francesco

[…] un altro evento che sconvolgerà il 2024 sarà una possibile guerra in Cina. Anche in questo caso, non si sa molto né vengono specificati i dettagli su quale sarà il motivo dello scoppio del conflitto. Tra gli attori coinvolti, secondo la profezia, sia il governo cinese che altre nazioni. […]

Ovviamente si tratta di previsioni. […] A riportarle è stato il sito web Origini Nascoste, specializzato in argomenti misteriosi. Si tratta di una precisazione necessaria, che porta a prendere queste previsioni con le pinze, non dandole assolutamente per certe.

