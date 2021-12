BERGOGLIO FA 85 - OGGI È IL COMPLEANNO DEL PAPA: FRANCESCO LO CELEBRERÀ COME SEMPRE IN FORMA PRIVATA, MA DOVRÀ SORBIRSI CHIAMATE E TELEGRAMMI DI LEADER E POLITICI VARI E AVARIATI. SI SONO PORTATI AVANTI CON IL LAVORO PUTIN, DI MAIO E SALVINI (POVERO PONTEFICE) - LA PROGRAMMAZIONE SPECIALE DELLE RETI TELEVISIVE: DOMENICA SERA IN ESCLUSIVA MONDIALE SUL TG5 IL DOCUMENTARIO “FRANCESCO E GLI INVISIBILI” - GLI SPECIALI DI SKY E NETFLIX

PUTIN AL PAPA, GRAZIE A LEI MIGLIORI RAPPORTI CON ORTODOSSIA

speciale tg5 francesco e gli invisibili il papa incontra gli ultimi

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato le congratulazioni a Papa Francesco per il suo 85° compleanno. Nel telegramma, il capo di stato ha notato il grande contributo personale del pontefice al rafforzamento delle relazioni russo-vaticane.

"Santità, la prego di accettare le mie cordiali congratulazioni in occasione del suo 85° compleanno. Tutta la sua vita è stata dedicata alla promozione di alti valori spirituali e morali. È difficile sopravvalutare il Suo contributo personale allo sviluppo delle relazioni tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana e al rafforzamento dei legami russo-vaticani", si legge nel testo del telegramma pubblicato sul sito del Cremlino.

PUTIN BERGOGLIO

PAPA: CEI, AUGURI AL PADRE CHE CI SPRONA AD ANDARE AVANTI

(ANSA) - La Conferenza Episcopale Italiana ha inviato gli auguri a Papa Francesco per i suoi 85 anni. "Nel giorno del Suo compleanno, gioiamo per il dono di un padre e pastore, che ci conferma nella fede e ci sprona ad andare avanti", dicono i vescovi nel messaggio al Pontefice aggiungendo: "Parola incarnata, Spirito Santo, luce, speranza e gioia sono tutte parole che costellano il Suo Pontificato e tracciano una rotta".

MEME DI SALVINI E BERGOGLIO

PAPA: OGNI TAPPA DELLA VITA È UN TEMPO PER SPERARE

(ANSA) -"Ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare". Così il Papa in un tweet nel giorno del suo compleanno.

PAPA: SALVINI, GUIDA SAGGIA IN UN MOMENTO DIFFICILE

(ANSA) - "Auguri affettuosi al Santo Padre per i suoi 85 anni. Francesco è una guida saggia e preziosa in un momento difficile per l'Italia e il mondo". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in occasione del compleanno del Papa.

DI MAIO, AUGURI AL PAPA, È UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTI

(ANSA) - "Buon 85esimo compleanno al Santo Padre. Con le sue parole e con le sue azioni è un saldo punto di riferimento per ognuno di noi. Anche per questo il senso di gratitudine nei suoi confronti è immenso. Auguri, Papa Francesco!". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

speciale tg5 francesco e gli invisibili il papa incontra gli ultimi

GLI 85 ANNI DI PAPA FRANCESCO

Angela Calvini per “Avvenire”

Auguri a papa Francesco che oggi compie 85 anni. Il Pontefice, come tutti gli anni, vivrà in forma privata il suo compleanno nello stile sobrio cui ci ha abituato, ma certamente saranno in tanti gli auguri in arrivo presso la Santa Sede.

Già ci sono quelli dei parenti piemontesi che si stringono intorno allo 'zio' Pontefice per ricordarlo nella giornata speciale che, da quando è al soglio di Pietro, trascorre come tutti gli altri giorni, ricevendo persone in udienza e pensando ai poveri. Carla Rabezzana, cugina di primo grado di Bergoglio fa sapere che oggi non mancherà di fare gli auguri allo 'zio Giorgio' come lo chiamano i cugini piemontesi affettuosamente.

INCONTRO TRA JOE BIDEN E BERGOGLIO - BY OSHO

«Gli auguri con tutto il cuore glieli farò arrivare per e-mail», dice la cugina di Bergoglio, ai cui auguri si aggiungeranno anche quelli dell'altra cugina Giuseppina Ravedone. «Gli 85 anni - osserva padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica - vedono un Papa pieno di energie.

Abbiamo visto come affronta i viaggi e mi sono reso conto dell'energia che il Papa mette, anche in questo momento, grazie alla sua attenzione missionaria che risiede in quella visione di Chiesa, soprattutto in questi ultimi tempi, molto aperta sul mondo, capace di ascoltare le domande che vengono dalla realtà e quindi di svolgere un ruolo al servizio dell'umanità intera».

PAPA BERGOGLIO E VLADIMIR PUTIN

Una attività tale da smentire ogni ipotesi di dimissioni, aggiunge padre Spadaro. A rendere omaggio al compleanno di Papa Francesco saranno le televisioni nazionali che proporranno diversi speciali. Sky Tg24 racconta, in uno speciale suddiviso in sei capitoli, Il Mondo di Francesco.

Lo speciale, una produzione originale di Sky TG24, firmato dal vaticanista Stefano Maria Paci, con la collaborazione di Laura Ceccherini e a cura di Roberto Palladino, sarà in onda stasera alle 21 e disponibile on demand. L'ambiente e gli ultimi, le riforme nella Chiesa e le critiche al nuovo capitalismo, i diritti civili e il confronto con le altre religioni e i leader politici mondiali sono i temi al centro della sua visione apostolica. E della sua profonda identità sacerdotale, che è essenzialmente esercizio di amore declinato in vicinanza alle persone, in perdono e in misericordia.

luigi di maio papa francesco bergoglio

Tra le interviste, padre Antonio Spadaro, Domenico Giani, per 13 anni comandante della Gendarmeria Vaticana, l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi. «Abbiamo scelto di realizzare questo speciale - ha detto il direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis - perché il pontificato di Francesco ha sicuramente un grande portato di novità. In questi anni ha detto e fatto cose importanti su temi fondamentali, che viste nel loro insieme restituiscono il disegno e la visione che Bergoglio ha della Chiesa, del mondo e del futuro. Rappresentano, in un certo senso, un manifesto del suo papato. Per questo, in occasione del suo compleanno, abbiamo ritenuto fosse importante proporre questo documento, non una cronistoria, ma un racconto che potesse approfondire e spiegare ai nostri ascoltatori il ruolo del Papa nelle dinamiche dell'era contemporanea».

speciale tg5 francesco e gli invisibili il papa incontra gli ultimi

Canale 5 proporrà domenica 19 dicembre alle 20.50 lo Speciale Tg5 Francesco e gli invisibili - Il Papa incontra gli ultimi. Docu-evento, a cura di Fabio Marchese Ragona - con papa Francesco che attraverso le telecamere di Mediaset incontra quattro persone (un ergastolano, un senzatetto, una scout diciottenne, una donna che ha subito degli abusi) per dialogare con loro.

Attenderà Natale, Netflix che il 25 dicembre lancerà la docu- serie Stories of a generation con Papa Francesco in tutto il mondo. L'anteprima sui contenuti della serie, ispirata al pluripremiato libro scritto da papa Francesco La saggezza del tempo, verrà lanciata proprio oggi, giorno del suo compleanno. La docu-serie - di Simona Ercolani, con la consulenza editoriale di Antonio Spadaro e prodotta da Stand By Me - rappresenta un racconto corale sulla terza età come tesoro da riscoprire, narrato da un punto di vista delle giovani generazioni.

SALVINI BERGOGLIO

Donne e uomini over 70 provenienti da ogni parte del mondo si raccontano davanti all'obiettivo di talentuosi giovani filmmaker under 30, per un totale di 18 storie provenienti dai 5 continenti. A unirsi, la straordinaria conversazione tra Antonio Spadaro e papa Francesco che è il fil rouge dei quattro episodi della serie. Invece Tv 2000 e Rai 1 sono pronte a seguire tutte le celebrazioni con il Papa a partire dalla Messa di Natale il 24 dicembre e la Benedizione Urbi et Orbi il 25 dicembre. In particolare Rai Vaticano proporrà il 24 dicembre su Rai 1 alle 23.15 lo speciale Notte di Natale con il programma Viaggio nella Chiesa di Francescodi Massimo Milone e Nicola Vincenti.

fabio marchese ragona papa francesco

SPECIALE TG5, DOMENICA 19 DICEMBRE IN ESCLUSIVA MONDIALE "FRANCESCO E GLI INVISIBILI - IL PAPA INCONTRA GLI ULTIMI"

Da www.tgcom24.mediaset.it

A quasi un anno dall'intervista trasmessa lo scorso gennaio su Canale 5, Papa Francesco torna a Mediaset in esclusiva mondiale per un eccezionale incontro a casa Santa Marta, il luogo dove il Pontefice ha scelto di abitare e lavorare.

Domenica 19 dicembre, alle 20:40, va in onda lo Speciale TG5 "Francesco e gli Invisibili - Il Papa incontra gli ultimi", curato dal vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona, durante il quale il Papa risponderà alle domande di quattro persone che hanno perso tutto, tranne la speranza di riscattarsi. Lo speciale andrà in onda in contemporanea anche su Tgcom24.

papa francesco fabio marchese ragona

Si tratta di Giovanna, una donna vittima di violenze domestiche, rimasta senza lavoro e senza casa durante la pandemia; Maria, una senzatetto che ha vissuto anni per strada prima di essere accolta a Palazzo Migliori, il dormitorio del Vaticano gestito dalla Comunità di Sant'Egidio; Pierdonato, un ergastolano in carcere da 25 anni che, grazie allo studio e alla preghiera, ha capito i propri errori; Maristella, una scout di 18 anni, in rappresentanza di tutti quei ragazzi che con il lockdown si sono sentiti abbandonati e hanno perso i contatti con amici e compagni di scuola.

SALVINI SCIMMIOTTA BERGOGLIO CHE RIMPROVERA UNA FEDELE

Papa Francesco, attraverso le telecamere Mediaset, indicherà ai suoi quattro ospiti e a tutti i telespettatori una strada per vivere questo Natale con gioia e speranza, volgendo lo sguardo soprattutto verso tutti gli "invisibili" delle nostre città. Un incontro straordinario dal quale emergeranno anche profonde riflessioni sui più importanti temi d'attualità.