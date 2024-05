30 mag 2024 17:25

BERGOGLIO HA RAGIONE DA VENDERE: NELLA CHIESA C’E’ TROPPA FROCIAGGINE (E ANCHE TROPPA SPORCIZIA) - DON EMANUELE TEMPESTA, EX PARROCO DI BUSTO GAROLFO, VICINO MILANO, È STATO CONDANNATO A 6 ANNI PER ABUSI SESSUALI SU MINORI – IL PRETE INVITAVA A CASA I BAMBINI, DI 7 E 11 ANNI, CHE FREQUENTAVANO L'ORATORIO CON LA SCUSA DI “GIOCARE ALLA PLAYSTATION INSIEME” – DON TEMPESTA, CHE HA GIÀ PRECEDENTI, ALLA FINE DEL SEMINARIO NON ERA STATO CONSIDERATO IDONEO PER DIVENTARE SACERDOTE...