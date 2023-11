BERGOGLIO, MEGLIO SE TI RIGUARDI! – IL PAPA ANNULLA IL VIAGGIO DI TRE GIORNI A DUBAI PER LA COP 28, APPUNTAMENTO A CUI TENEVA MOLTO – I MEDICI HANNO CONSIGLIATO A FRANCESCO DI EVITARE STRESS E IMPEGNI GRAVOSI, VISTA L’INFEZIONE POLMONARE CHE LO HA COLPITO E CHE STA ANCORA CURANDO – IL VATICANO: “PUR ESSENDO MIGLIORATO IL QUADRO CLINICO GENERALE, I MEDICI HANNO CHIESTO AL SANTO PADRE DI NON PARTIRE”

Estratto dell’articolo di Franca Giansoldati per “Il Messaggero”

BERGOGLIO IN COLLEGAMENTO DA SANTA MARTA PER L ANGELUS

Stavolta i medici hanno avuto la meglio e Papa Francesco a malincuore ha dovuto obbedire. Le cure che sta facendo per curare l'infezione polmonare che lo ha colpito necessitano di riposo e impongono all'illustre paziente di evitare stress e impegni gravosi, per questo il viaggio di tre giorni che era in programma, da venerdì fino a domenica, negli Emirati Arabi, è saltato.

L'annuncio a sorpresa è arrivato in serata dal Vaticano: «pur essendo migliorato il quadro clinico generale relativamente allo stato influenzale e all'infiammazione alle vie respiratorie, i medici hanno chiesto al Papa di non partire». Con «grande rammarico» Bergoglio «ha accolto la richiesta» anche se da Santa Marta seguirà a distanza i lavori della conferenza internazionale sul clima alla quale tiene tantissimo.

bergoglio con l agocannula nella mano durante il collegamento da santa marta 4

Fino a ieri mattina il Papa aveva lavorato al monumentale discorso che avrebbe pronunciato in apertura della Cop28 sabato. Ne aveva persino parlato lunedì con il presidente del Paraguay ricevuto a Santa Marta, tutavia davanti all'opposizione di buon senso di chi lo sta curando si è arreso.

[…] ieri mattina il Vaticano aveva illustrato alla stampa internazionale il massacrante programma che lo avrebbe atteso: oltre al discorso erano già in agenda una trentina di bilaterali con diversi Capi di Stato presenti, tra cui il segretario dell'Onu, Guterres e il presidente brasiliano Lula. […]

bergoglio collegamento da santa marta per l angelus

La salute dell'86enne Pontefice non sembra però preoccupare troppo il suo entourage. I vescovi spagnoli convocati in Vaticano ieri per una riflessione sul futuro dei seminari in Spagna hanno raccontato di un Papa certamente un po' pallido ma in buona forma, così come il gruppo francese dei sopravvissuti agli abusi arrivati dalla Francia. Stamattina terrà normalmente l'udienza generale del mercoledì nell'Aula Paolo VI, ovviamente al chiuso per evitare che possa prendere colpi di freddo dannosi.

bergoglio con l agocannula nella mano durante il collegamento da santa marta 2 papa francesco bergoglio con l agocannula nella mano durante il collegamento da santa marta 1