BERGOGLIO, QUANDO RIPORTI UN PO' DI ORDINE NELLA CHIESA? - IL PAPA AMMONISCE I VESCOVI CONSERVATORI AMERICANI CHE VOGLIONO NEGARE LA COMUNIONE AI POLITICI, TRA CUI BIDEN, CHE SOSTENGONO I DIRITTI ALL'ABORTO - PER IL "NEW YORK TIMES" I VESCOVI VOGLIONO PROPORRE UN VOTO IN UNA CONFERENZA VIRTUALE CHE POTREBBE SCAVARE UN SOLCO TRA LA SANTA SEDE E LA CHIESA CATTOLICA USA - DOPO IL CASO GERMANIA, IL PAPA HA UN ALTRO FRONTE APERTO...

Laura Zangarini per "www.corriere.it"

papa francesco e joe biden 1

Il Vaticano ha ammonito i vescovi conservatori americani a frenare le loro pressioni per negare la comunione ai politici che sostengono i diritti all'aborto, tra cui il presidente Joe Biden, secondo leader alla Casa Bianca a essere cattolico praticante. Ciononostante, i vescovi americani insistono e si prevede che impongano un dibattito e forse un voto in materia in una conferenza virtuale che inizia mercoledì e che potrebbe scavare un solco tra la Santa Sede e la Chiesa cattolica Usa. Ne dà conto il «New York Times».

jose gomez

La «crociata» è guidata da alcuni vescovi le cui priorità sono chiaramente allineate con quelle dell'ex presidente Donald Trump e che vogliono ribadire la centralità dell'opposizione all'aborto nella fede cattolica dettando una linea dura. Tra loro l'arcivescovo José Gomez di Los Angeles, presidente della conferenza episcopale Usa, che il pontefice non ha mai promosso al rango di cardinale. «La preoccupazione in Vaticano è di non usare l'accesso all'eucarestia come armapolitica», spiega al Nyt Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, gesuita molto vicino al Santo Padre.

comunione

Papa Francesco ha detto questo mese che la comunione «non è la ricompensa dei santi ma il pane dei peccatori». E il cardinale Luis Ladaria, prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, ha scritto una lettera ai vescovi americani avvisandoli che un voto su tale questione potrebbe «diventare una fonte di discordia piuttosto che unire l'episcopato e allargare la chiesa negli Stati Uniti».

