4 gen 2023 18:00

BERGOGLIO DA’ IL FOGLIO DI VIA AL “RATZINGERIANO” PADRE GEORG - PAPA FRANCESCO POTREBBE CONFERIRE ALL’EX SEGRETARIO DI BENEDETTO XVI UN INCARICO DI RESPONSABILITÀ FUORI DALL'ITALIA O POTREBBE FARLO RIENTRARE NELLA SUA DIOCESI IN GERMANIA - DI CERTO, L'ARCIVESCOVO IN FUTURO NON RISIEDERÀ PIÙ ALL'INTERNO DEL MONASTERO “MATER ECCLESIAE”: DOPO L'ULTIMA RISTRUTTURAZIONE DEL 2013 LA STRUTTURA RIMARRÀ ALMENO PER I PRIMI TEMPI SENZA ALCUN OSPITE…