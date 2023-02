BERGOGLIO SCAGLIA LA PRIMA PIETRA – DOPO LA MORTE DI RATZINGER, PAPA FRANCESCO HA DECISO DI ABBANDONARE IL PROFILO “MODERATO” E DI PASSARE AL CONTRATTACCO CONTRO GLI INFATICABILI OPPOSITORI DELL'ALA CONSERVATRICE DELLA CHIESA – IL PONTEFICE VUOLE CHIUDERE LA FARMACIA DEL VATICANO PERCHE' SONO ARRIVATE AL SUO ORECCHIO VOCI DI UNA GESTIONE “DISINVOLTA” – LA RIVELAZIONE IN UN NUOVO LIBRO IN USCITA DOMANI: “MI VOLEVANO MORTO. SO CHE CI SONO STATI PERSINO INCONTRI TRA PRELATI, PREPARAVANO IL CONCLAVE. È OPERA DEL DIAVOLO…”

Papa Francesco, finché è rimasto in vita Ratzinger, ha mantenuto un profilo moderato. Ha evitato di entrare apertamente in rotta di collisione con l’ala conservatrice della chiesa e con i suoi infaticabili oppositori. Passato a miglior vita il Papa Emerito, Bergoglio ha deciso di togliersi qualche sassolone dalla tiara e di scagliare la prima pietra contro i suoi nemici.

Papa Francesco ha deciso di chiudere la farmacia del Vaticano, famosa per essere la più fornita di Roma e con prodotti a prezzi “miracolosi”, perché sono arrivate al suo orecchio voci su una gestione “disinvolta” di farmaci e prescrizioni.

La tigna del gesuita Bergoglio potrebbe nuovamente bersagliare monsignor Georg Ganswein e monsignor Liberio Andreatta, che sono i capofila dell’opposizione al pontificato di Francesco.

PAPA, "ATTACCHI DEI MIEI DETRATTORI SONO OPERA DEL DIAVOLO"

Gavino Pala - Mi volevano morto. Papa Francesco alle prese con i suoi detrattori

(ANSA) - Bratislava, 12 settembre 2021. Papa Francesco, in visita pastorale in Slovacchia, incontra i gesuiti della regione. La prima domanda è un semplice "come sta?". Ma la risposta è una vera e propria provocazione di Bergoglio: "Ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto. So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che il Papa fosse più grave di quel che veniva detto. Preparavano il conclave. Pazienza! Grazie a Dio, sto bene…".

Il riferimento del Papa riguarda il suo intervento al colon, all'inizio del luglio precedente, al Policlinico Gemelli. Durante il ricovero era anche rimbalzata la "notizia" circa la possibilità di sue dimissioni perché gravemente ammalato… rispedita al mittente dallo stesso Pontefice. "Io personalmente posso meritarmi attacchi e ingiurie perché sono un peccatore, ma la Chiesa non si merita questo: è opera del diavolo. Io l'ho anche detto ad alcuni di loro", aggiunge il Papa, che lamenta pure maldicenze e accuse in molti circoli cattolici.

papa francesco in congo.

Gavino Pala, nel suo "Mi volevano morto. Papa Francesco alle prese con i suoi detrattori", in libreria da domani (Edizioni San Paolo 2023, pp. 269, euro 19,00), ha deciso di vederci chiaro: quali sono i "problemi" che, secondo alcuni, il Papa procurerebbe alla Chiesa? Come si è manifestato in questi anni il dissenso nei suoi confronti, sia nei modi leciti sia in quelli meno leciti? Quali caratteristiche del magistero e dell'azione pastorale di papa Francesco rimarranno nel ricordo di tutti e saranno un'eredità, anche scomoda, per il suo successore?

marco impagliazzo foto di bacco

"Tra tanti favorevoli all'opera del Papa è indubbio che si stiano allargando settori perplessi si riguardo alle sue decisioni di governo. Non ha troppo investito sull'incontro con la gente e sulla parola? Che nomine ha fatto? Che riforme ha introdotto? - scrive il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, nella prefazione al volume - Sono domande che vengono anche da ambienti radicali, che vorrebbero cambiamenti decisivi sulle donne nella Chiesa, sul matrimonio, la democrazia e via dicendo. Ma il papa ha spiegato più volte che il suo metodo è quello di aprire processi".

MONSIGNOR GEORG GANSWEIN PAPA FRANCESCO

"Mentre si compiono dieci anni di pontificato sembra che il grande entusiasmo manifestatosi all'inizio stia un po' scemando - aggiunge -. Eppure il Papa resta l'unico leader a livello mondiale in grado di prendere per mano un mondo sballottato da gravissime crisi come quelle del Covid e della guerra mondiale a pezzi".

