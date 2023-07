BERGOGLIO SI CIRCONDA DI SUOI PRETORIANI - SI RAFFORZA LA TRUPPA DEGLI ARGENTINI AL SERVIZIO DEL PAPA: NON SOLO VICTOR MANUEL FERNANDEZ, NEO PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, MA ORA ANCHE UN NUOVO SEGRETARIO PARTICOLARE, IL SACERDOTE 40ENNE DANIEL PELLIZZON, INCARDINATO PRESSO LA DIOCESI DI BUENOS AIRES - PELLIZZON È STATO GIÀ COLLABORATORE DI BERGOGLIO TRA IL 2011 E IL 2012 SVOLGENDO UN RUOLO NELL'ORGANIZZAZIONE DEL SUO ARCHIVIO PERSONALE…

(di Nina Fabrizio) (ANSA) - ROMA, 17 LUG - Si rafforza la truppa degli argentini al servizio di papa Francesco. Non solo Victor Manuel Fernandez, neo prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ma ora anche un nuovo segretario particolare che, nel rispetto del turn over imposto da Francesco alla sua squadra di Santa Marta, composta da due segretari particolari, va a dare il cambio a Gonzalo Aemilius. Si tratta del sacerdote argentino, Daniel Pellizzon, incardinato presso la diocesi di Buenos Aires, quella di cui Jorge Bergoglio è stato arcivescovo dal 1998 fino all'elezione nel 2013.

L'annuncio, rilanciato sugli account social dell'arcidiocesi, è stato dato dal nuovo arcivescovo di Buenos Aires, monsignor Jorge Garcià Cueva, nominato da Francesco il 26 maggio scorso. Pellizzon, 40 anni, prenderà servizio a partire dai primi di agosto, a conclusione del periodo di riposo che il Pontefice è solito osservare a luglio con la sospensione delle udienze generali. Nato nella capitale argentina il 24 gennaio del 1983, Pellizzon è stato già collaboratore di Bergoglio tra il 2011 e il 2012 svolgendo un ruolo nell'organizzazione del suo archivio personale.

E' stato ordinato sacerdote il 3 novembre 2018 e ha iniziato la sua vita ministeriale come diacono divenendo poi vicario parrocchiale per cinque anni accompagnando i pellegrini del Santuario di san Cayetano de Liniers, sempre a Buenos Aires. Lo scorso marzo era stato assegnato come vicario alla parrocchia di Nostra Signora della Misericordia nel quartiere Flores, lo stesso di cui è originario Bergoglio.

Il ruolo di Pellizzon, destinato a divenire primo segretario, sarà certamente legato soprattutto all'area latino americana e ispanofona, come era stato per il primo segretario scelto da Francesco, mons. Fabian Pedacchio, anche lui argentino ma al tempo già operativo in Vaticano presso la Congregazione per i Vescovi. Il ruolo dei segretari personali nel pontificato di Francesco non va tuttavia sopravvalutato.

Non sono ad esempio paragonabili a quello assunto da monsignor Georg Ganswein nel pontificato di Benedetto XVI, quando don Georg rappresentava una vera e propria figura ombra di Ratzinger. Francesco esige piuttosto dai suoi segretari (l'altro attualmente è l'italiano don Fabio Salerno) un profilo estremamente basso: si occupano tendenzialmente di aspetti formali, burocratici e di mera segreteria, senza uscite pubbliche. Tuttavia, la precedente conoscenza e collaborazione a Buenos Aires fa di Pellizzon una figura particolarmente fidata per Francesco e la recente "infornata" di nomine di argentini, è stata notata dagli osservatori vaticani.

