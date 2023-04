L AUTO DI SILVIO BERLUSCONI FUORI DAL SAN RAFFAELE

BERLUSCONI IN TERAPIA INTENSIVA PER PROBLEMI CARDIOVASCOLARI

(ANSA) - Silvio Berlusconi, si apprende, è stato ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all'ospedale San Raffaele dove è arrivato con affanno respiratorio. La situazione dell'ex premier al momento sarebbe stabile. Il presidente di Forza Italia era già stato ricoverato al San Raffaele lo scorso 27 marzo ed è stato dimesso dopo quattro giorni per trascorrere la convalescenza a villa San Martino, a Arcore.

TAJANI, BERLUSCONI PARLA, RICOVERATO PER GUAIO PRECEDENTE

(ANSA) - "Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente". Lo ha detto Antonio Tajani a margine della ministeriale Esteri alla Nato, precisando di non aver potuto sentirlo direttamente poiché impegnato in altri incontri e privo del telefono.

BERLUSCONI: BARELLI, HA AVUTO RICADUTA PER INFEZIONE PRECEDENTE

(ANSA) - "Berlusconi aveva avuto un'infezione che non è terminata è lì per ulteriori controlli". Lo afferma Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera conversando in Transatlantico sulle condizioni di salute di Belusconi. "Ci sarà un bollettino medico stasera - prosegue - la situazione è stazionaria. Ho parlato con la famiglia, c'è preoccupazione, ma con la dovuta prudenza io resto ottimista. La famiglia è lì, abbiamo l'impressione che ci sia una ricaduta di quello che evidentemente non era stato superato”.

FI: PAOLO BERLUSCONI E LICIA RONZULLI AL SAN RAFFAELE

(Adnkronos) - Il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo e la senatrice Licia Ronzulli sono arrivati all'ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato il leader di Forza Italia. I due sono arrivati una ventina di minuti fa per fare visita all'ex cav.

BERLUSCONI: SALVINI, FORZA SILVIO, L'ITALIA TI ASPETTA

(ANSA) - "Forza Silvio, l'Italia ti aspetta!". E' l'augurio che il segretario della Lega, vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha postato su Facebook con una foto che lo ritrae insieme a Silvio Berlusconi.

BERLUSCONI È RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA ALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO: HA LA POLMONITE

Estratto da www.corriere.it

Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano, in terapia intensiva cardiochirurgica, per una polmonite. La situazione, spiegano fonti ospedaliere, è delicata.

[…] Il leader di Forza Italia, 86 anni, si è presentato all’ospedale nella mattinata di mercoledì 5 aprile manifestando un affanno respiratorio; è in trattamento con terapia antibiotica e avrebbe il respiratore. In serata potrebbe essere emesso un bollettino medico; è attesa la visita della figlia Marina.

[…] L’ex premier era stato ricoverato nell’ospedale lombardo dallo scorso lunedì allo scorso giovedì per quelli che erano stati definiti «controlli medici», dopo che alcune patologie pregresse erano tornate a farsi sentire. In quell’occasione, aveva ricevuto la visita del figlio Luigi e del fratello Paolo.

[…] Il 31 marzo, tornato a casa, Berlusconi aveva postato un’immagine ringraziando i suoi follower sui social per il sostegno. «Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto», aveva scritto, «sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo».

Domenica — appena tre giorni fa — il leader di Forza Italia aveva anche scherzato con i suoi follower: «Oggi è la domenica delle Palme, ma per me è anche la festa di tutti i fiori. Io li amo tutti, ma più di tutti amo i tulipani, soprattutto per la varietà dei loro colori. Allora guardate cosa ho combinato: un prato, un grande prato tutto di tulipani a casa mia, Vi piacciono? Allora cercherò di farvelo vedere meglio in televisione. Per ora vi tulipano, no scusate ho sbagliato: vi saluto e vi abbraccio tutti».

[…] Moltissimi i messaggi di auguri giunti, immediatamente, a Silvio Berlusconi: dal presidente del Senato Ignazio La Russa («formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Berlusconi: ti aspettiamo in aula») al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dai capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan, a quelli della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

«Auguri di pronta guarigione all’amico Silvio Berlusconi: spero torni presto a lavorare e confido di rivederlo quanto prima in Senato. Forza Silvio, ti aspettiamo», ha scritto il senatore e ministro per l’Autonomia, Roberto Calderoli. «Speriamo di rivederlo al più presto al lavoro per il nostro Paese», ha scritto su Twitter il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, mentre li capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi, si è detto «vicino al presidente Silvio Berlusconi: gli auguriamo di rimettersi presto per continuare a dare il suo contributo di passione e di idee alla politica ed alle istituzioni». […]

DAL CUORE AL COVID, I GUAI DI SALUTE DI BERLUSCONI

(ANSA) - Era il maggio 1997 quando Silvio Berlusconi venne operato per un tumore alla prostata all'ospedale San Raffaele, che lui stesso ha contribuito a realizzare, alle porte di Milano non lontano dagli studi Mediaset e da Milano 2.

Un problema di salute del quale il presidente di Forza Italia ha parlato solo alcuni anni dopo con i ragazzi di una comunità di recupero in Veneto. Da quell'intervento, molti sono stati i ricoveri e gli interventi a cui l'ex premier si è sottoposto. Nel 2006 ad Anversa è stato operato per l'asportazione di un frammento al menisco.

A fine novembre dello stesso anno, è stato ricoverato per un malore a una kermesse di Forza Italia a Montecatini e il mese successivo è volato a Cleveland, in Ohio, gli è stato impiantato un pacemaker. Al San Raffaele è stato ricoverato anche il 13 dicembre 2009, dopo che a una manifestazione elettorale in piazza Duomo il presidente di Forza Italia era stato colpito sul viso da una statuetta della cattedrale scagliata da Massimo Tartaglia, poi processato per lesioni pluriaggravate e ritenuto incapace di intendere e volere.

Più volte in seguito, a causa dei danni dell'aggressione, Berlusconi si è dovuto sottoporre a cure e interventi, incluso uno alla mandibola nel 2011. E' del 2010 un intervento all'Humanitas di Rozzano per una tendinite alla mano sinistra, Nel 2013 è l'uveite, una patologia dell'occhio, a costringerlo a un ricovero al San Raffaele, nell'aprile 2014 una infiammazione al ginocchio e nel dicembre dello stesso un acuirsi dell'uveite.

Nel dicembre 2015 Berlusconi è stata necessaria la sostituzione del pacemaker, eseguita sempre al San Raffaele. Nel 2016 l'ex presidente del Consiglio si è sottoposto a un intervento di cataratta e poi a un'intervento per la sostituzione della valvola aortica a giugno. Nel 2019 è stato operato per una occlusione intestinale. Nel settembre del 2020 a costringerlo a uno stop e al ricovero di nuovo al San Raffaele è stato il Covid, come lo ha chiamato lui stesso una "infernale malattia".

Dimesso dopo una decina di giorni ha dovuto fare a lungo i conti con gli strascichi della malattia, che lo hanno portato ad altri brevi ricoveri. Nel gennaio 2021 è anche stato ricoverato per alcuni giorni a Montecarlo, al centro cardiotoracico di Monaco. L'ultimo ricovero al San Raffaele è stato quello di fine marzo, quattro giorni di degenza.

