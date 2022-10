9 ott 2022 09:30

BERLUSCONI PREFERISCE IL MONZA A SALVINI E MELONI – IL “BANANA” HA ABBANDONATO LA RIUNIONE CON GLI ALLEATI AD ARCORE PER INAUGURARE IL NUOVO CENTRO SPORTIVO DELLA SUA SQUADRA, DEDICATO AL PADRE LUIGI BERLUSCONI – IL CAV NON È PERÒ APPARSO IN GRAN FORMA: È ARRIVATO ZOPPICANDO VISIBILMENTE PER LA CADUTA DI QUALCHE GIORNO FA E GALLIANI LO SORREGGEVA… - VIDEO