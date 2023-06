12 giu 2023 20:07

BERLUSCONI "DI-PARTY-TO" – AD ARCORE, IL CIRCOLO ARCI SENZA RITEGNO: ORGANIZZA UNA MACABRA FESTA PER LA MORTE DI SILVIO - L'EVENTO A MENO DI UN CHILOMETRO DA VILLA SAN MARTINO. IL PROGRAMMA DELLA SERATA? PISCINA, MUSICA, BRINDISI ALL NIGHT LONG E PER I PRIMI 100 SPILLETTA COMMEMORATIVA IN OMAGGIO - SOTTO IL POST NON MANCANO LE CRITICHE: "NON VI VERGOGNATE?"