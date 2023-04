BERLUSCONI E’ VIVO E LOTTA INSIEME A NOI - STAMANE IL CAV HA PARLATO AL TELEFONO CON ANTONIO TAJANI, PAOLO BARELLI E MAURIZIO GASPARRI: “IL PAESE HA BISOGNO DI NOI” - L'AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI DI BERLUSCONI, RICOVERATO DA IERI MATTINA ALLA TERAPIA INTENSIVA DEL SAN RAFFAELE, SI DEVE A PROBLEMI EMATICI CHE DESTANO GRANDE PREOCCUPAZIONE…

TELEFONATA BERLUSCONI- VERTICI FI,PAESE HA BISOGNO DI NOI

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché "Il Paese ha bisogno di noi!" Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre". E' quanto si legge in una nota di Fi.

PROBLEMI EMATICI PER SILVIO BERLUSCONI

(ANSA) - Milano, 06 APR - Problemi ematici che destano grande preoccupazione. E' questa, secondo quanto raccolto dall'ANSA da fonti sanitarie la patologia che ha causato l'aggravamento delle condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato da ieri mattina alla terapia intensiva del San Raffaele. Ma l'unico a poter dare informazioni pubbliche sullo stato di salute di Berlusconi è il professor Zangrillo, primario di anestesia dell'ospedale e medico personale dell'ex premier.

BERLUSCONI:BARELLI, OGGI BOLLETTINO MEDICO SPERIAMO DIA SOLLIEVO

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Il presidente Berlusconi ha riscontrato una infezione postuma di qualcosa che già aveva. Era stato ricoverato per accertamenti, mi risulta che abbia passato una notte tranquilla e nelle prossime ore capiremo l'evoluzione. Speriamo positiva. Il presidente vuole che l'attività di Forza Italia vada avanti spedita e che non si fermi. Berlusconi è vigile.

Siamo in contatto con lui, la manifestazione del 5 e 6 maggio è confermata. Ho lavorato con lui fino a sabato a mezzanotte: Berlusconi è una persona molto attiva, innamorata di Forza Italia". Lo afferma il capogruppo alla Camera di Fi, Paolo Barelli, ai microfoni di Rtl 102.5 "Non mi risulta quello che dicono sulla leucemia. Tutto il mondo è preoccupato per Berlusconi, che lascia il segno della sua attività. Oggi ci sarà un bollettino medico che mi auguro dia sollievo.

BERLUSCONI:BARELLI, L'HO SENTITO STAMATTINA, MI HA DATO SOLLIEVO

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Questa mattina ho parlato al telefono con Berlusconi, una chiamata che mi ha dato sollievo". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli ai microfoni di Agorà (RaiTre) su Raitre. Alla domanda se l'ex premier fosse affannato Barelli ha risposto: "Non gli ho fatto la radiografia".