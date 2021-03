DAGO-SCENARIO: CHE FARA’ SOTTI-LETTA? - SE ACCETTA LA SEGRETERIA DEL PD, SI GIOCA IN UN SOLO COLPO LE POLTRONE PESANTI PER CUI E’ IN BALLO (DA QUELLA DI SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO A QUELLA DEL QUIRINALE) - IL RUOLO DI BETTINI E FRANCESCHINI CHE L'HANNO "SCONGELATO" IN CHIAVE ANTI-RENZI, LE CONDIZIONI PER DIRE SI' (GUIDARE I DEM FINO AL 2023, COL POTERE DI FORMARE LE LISTE ELETTORALI), L'OPPOSIZIONE DEGLI EX RENZIANI DI "BASE RIFORMISTA" - SE SALTA ENRICHETTO, IL RUOLO DI ZINGARETTI...