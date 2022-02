BERNARDO VACCHI SCRIVE A DAGOSPIA: “NON VI È STATA ALCUNA LIQUIDAZIONE E REGALO DI QUOTE DA PARTE DEL SIG. GIANLUCA VACCHI. IL CAPITALE SOCIALE DI COFIVA, HOLDING DI PARTECIPAZIONI E CON OGGETTO SOCIALE CONSISTENTE NELLA GESTIONE DI PACCHETTI AZIONARI E QUOTE DI ALTRE SOCIETÀ NONCHÉ DI PROPRIETÀ MOBILIARI ED IMMOBILIARI, ERA RIPARTITO TRA ME E GIANLUCA. CON IL PASSARE DEL TEMPO, IN RAGIONE DELL'ACUIRSI, IN SENO ALLA COMPAGINE SOCIETARIA, DI UNA CRESCENTE DIVERGENZA NEGLI OBIETTIVI STRATEGICO-IMPRENDITORIALE E NEGLI INTERESSI SOCIALI, SI È FATTA SEMPRE PIÙ SENTITA L'ESIGENZA DI ADDIVENIRE AD UNA RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA…”

Riceviamo e pubblichiamo:

Egr. Direttore, in relazione all'intervista a Gianluca Vacchi, dal titolo "Tra me e mio fratello destini separati, liquidato con le quote che gli avevo regalato" pubblicata ieri sulla rivista on line ieri da lei diretta, a nome e per conto del mio assistito Bernardo Vacchi sono ad evidenziarle che la stessa riporta dei fatti che non corrispondono alla realtà e che, quindi, sono altamente lesive della reputazione del signor Bernardo Vacchi.

Tengo innanzitutto a precisare che non vi è stata alcuna liquidazione e regalo di quote da parte del Sig. Gianluca Vacchi. Il capitale sociale di COFIVA, holding di partecipazioni e con oggetto sociale consistente nella gestione di pacchetti azionari e quote di altre società nonché di proprietà mobiliari ed immobiliari, era ripartito tra me e Gianluca.

Con il passare del tempo, in ragione dell'acuirsi, in seno alla compagine societaria, di una crescente divergenza negli obiettivi strategico-imprenditoriale e negli interessi sociali, si è fatta sempre più sentita l'esigenza di addivenire ad una riorganizzazione societaria finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione che, da un lato, permettesse il mantenimento degli investimenti finanziari effettuati in capo alla Società e, dall'altro, l'assegnazione ad una società beneficiaria di nuova costituzione di valori mobiliari e disponibilità liquide nell'ottica di impiego di tali risorse finanziarie per avviare, implementare o continuare, in proprio, iniziative imprenditoriali, senza dover dipendere dalle scelte operate dall'altro socio.

Per tali ragioni, nell'ottobre 2021, con una operazione di Scissione Parziale Asimmetrica ai sensi degli artt. 2506 e ss del Codice Civile, tali asset sono stati assegnati ad una società beneficiaria di nuova costituzione, la BV Holding srl, interamente controllata dal sottoscritto. Alla luce di quanto sopra brevemente esposto, La invito a voler provvedere entro e non oltre 24 ore ai sensi dell'ari 8 della I. n. 47/48 alla pubblicazione del contenuto della presente.

Cordiali saluti

Avv. Teresa Verteramo