LE BESTIE SIAMO NOI - IN UNO ZOO IN OLANDA, DUE SCIMPANZÉ SONO STATI UCCISI DOPO ESSERE USCITI DALLA LORO GABBIA: GLI ANIMALI HANNO TROVATO LA PORTA DEL RECINTO APERTA E SI SONO AVVENTURATI NEL PARCO - QUANDO SONO STATI AVVISTATI, INVECE DI ESSERE SEMPLICEMENTE NARCOTIZZATI, SONO STATI ABBATTUTI. ANCHE SE NON ERANO UN PERICOLO PER NESSUNO…

Remo Sabatini per "www.ilmessaggero.it"

scimpanze

La loro colpa è stata quella di aver trovato la porta del recinto aperta. Il resto, purtroppo, è soltanto cronaca. Sì perché i due scimpanzè che vivevano in un recinto di uno zoo olandese, non avevano fatto altro che approfittare dell'incauta dimenticanza di qualche custode, tutto qui. Siamo in Olanda, al DierenPark Amerfoort, uno zoo di una ventina di ettari situato ad ovest di Amersfoort, nella provincia di Utrecht. Sono quasi le dieci del mattino e i visitatori sono ancora scarsi.

scimpanze

In un'area espositiva, ci sono alcuni scimpanzè che si accorgono della porta che non è stata chiusa a dovere. L'occasione è ghiotta e in men che non si dica ne approfittano per uscire dal recinto che li ospita da anni. Così, curiosi e probabilmente spaventati da quel mondo che non conoscono, si avventurano per i viottoli dello zoo. A quel punto scatta l'allarme. Qualcuno, infatti, si è accorto dei due fuggiaschi e si teme per l'incolumità dei presenti. Certo, si potrebbe immaginare, arriverà del personale specializzato che narcotizzerà gli scimpanzè e li rimetterà in gabbia.

scimpanze 1

La realtà, purtroppo, sarà ben diversa e saranno gli stessi portavoce dello zoo a raccontarla sui social. «Questa mattina intorno alle 10,30 del mattino, scrivono, due scimpanzè sono fuggiti dal loro recinto. La situazione era sotto controllo e nessun visitatore o dipendente è rimasto ferito. Il protocollo Animal Escaped prevede, tra l'altro, che i visitatori e il personale vengano portati in sicurezza». Tuttavia, «per evitare ulteriori escalation, i due scimpanzè maschi sono stati uccisi. Ci dispiace profondamente per quanto accaduto».

scimpanze 2

Così, mentre la situazione sembrava essere sotto controllo, invece di narcotizzare i fuggiaschi, si è deciso di farli fuori. «Un sedativo, hanno poi spiegato, avrebbe impiegato almeno 10 minuti prima dell'effetto anestetico in uno scimpanzè». Dieci minuti che hanno significato la differenza tra la vita e la morte dei due sfortunati scimpanzè che, fuori dalla loro gabbia, hanno trovato soltanto pallottole.

scimpanze scimpanze letti 2 scimpanze' letti