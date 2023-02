18 feb 2023 09:45

AL BETTZ NON C'È MAI FINE - LA MITOMANE ANA BETTZ, AL SECOLO ANNA BETTOZZI, RISCHIA DI ESSERE INDAGATA PURE PER CORRUZIONE – LA MITOMANE ASPIRANTE POPSTAR, GIÀ CONDANNATA A 13 ANNI E DUE MESI NEL PROCESSO SULLE “PETROL MAFIE SPA”, AVREBBE CORROTTO CON COSTOSISSIMI REGALI E BUONI CARBURANTE DUE FUNZIONARI DELL’AGENZIA DOGANE E MONOPOLI CHE, IN CAMBIO, AVREBBERO "AGEVOLATO" UNA DELLE SUE AZIENDE NEL RILASCIO DI ALCUNE LICENZE... - VIDEO: QUANDO BRINDAVA CON FERRI E PALAMARA