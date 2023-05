BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - “QUALI SONO I CALICI PIÙ ADATTI PER SERVIRE VINI ROSSI, BIANCHI O SPUMANTI? IL VINO SI SERVE RIGOROSAMENTE NEL CALICE, OVVERO IL BICCHIERE ALTO, E SI MANEGGIA DALLO STELO. LA MANO SULLA COPPA SCALDA IL VINO CON UN GESTO ORRIBILE CHE LASCIA IMPRONTE SUL VETRO. CON L'AGGRAVANTE DEL DITO MIGNOLO ALZATO IL GESTO ENTRA SU DUE PIEDI NEL REGISTRO DELLE CAFONATE…” - I BICCHIERI ADATTI PER OGNI TIPOLOGIA DI VINO

Estratto dell’articolo di Cristiana Lauro per www.ilsole24ore.com

cristiana lauro 3

Quali sono i calici più adatti per servire vini rossi, bianchi o spumanti?

Il vino si serve rigorosamente nel calice, ovvero il bicchiere alto, quello con lo stelo e si maneggia dallo stelo, appunto, non dalla coppa. La mano sulla coppa scalda il vino con un gesto orribile che lascia impronte sul vetro. Con l'aggravante del dito mignolo alzato il gesto entra su due piedi nel registro delle cafonate.

Ma quali sono i calici più adatti al servizio del vino?

[…] I calici più indicati per il servizio dei vini bianchi non sono molto ampi, hanno una forma affusolata e lo stelo lungo che facilita la presa mantenendo la mano distante dalla coppa, così da evitare di scaldare il contenuto. Per degustare i vini rossi, invece, si utilizzano dimensioni più importanti poiché favoriscono una maggiore ossigenazione e ci permettono di percepire al meglio il bouquet aromatico. Le dimensioni - ovvero la capacità - e le forme dei calici, possono variare a seconda della struttura e dell'invecchiamento dei vini.

bicchieri vino

Oggi si sta diffondendo l'abitudine di usare un solo tipo di bicchiere per quasi tutte le tipologie di vino, spumanti compresi. Ve lo descrivo al volo. Si tratta di un calice dalla coppa medio/grande a “tulipano” che però non ha un nome vero e proprio. Le pareti tendono a chiudersi verso l'alto (o perlomeno si avvicinano) così da favorire la percezione delle sostanze volatili. È la scelta che consiglio, in quanto più pratica e meno dispendiosa.

cristiana lauro 2

Chiudo con le bollicine che, ricordo, andrebbero servite nella Flùte […] A me piace bere spumanti e Champagne nella coppa, quella classica, ma siamo rimasti in pochi nel fan club.

cristiana lauro 1 vino bicchiere di vino bicchiere di vino vino 2 cristiana lauro cristiana lauro 6 cristiana lauro 1 cristiana lauro 5 cristiana lauro 4 cristiana lauro 5 cristiana lauro 3 cristiana lauro 1 cristiana lauro 1