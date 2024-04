13 apr 2024 09:50

BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO! – “FINIAMOLA CON LA DISPUTA TRA VINI NATURALI E TRADIZIONALI, SE N’È PARLATO FIN TROPPO! LA SOSTANZA È CHE IL VINO DEVE ESSERE BUONO, DEVE FARSI RICORDARE. IL MODO ATTRAVERSO IL QUALE LO SI PRODUCE NON PUÒ ESSERE DETERMINANTE PER LA QUALITÀ. È TEMPO CHE SI TORNI A PARLARE NEL MERITO, E MENO DELL’ASPETTO IDEOLOGICO CHE PER TROPPO TEMPO HA CONTRASSEGNATO IL TEMA..."