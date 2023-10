BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO – “IN PIZZERIA LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE TENDE AD ACCOMPAGNARE IL PIATTO CON UNA BIRRA. MA È TEMPO DI SFATARE QUESTO MITO: L’ABBINAMENTO DEL VINO CON LA PIZZA SI PUÒ ASSOLUTAMENTE FARE, ANZI LO CONSIGLIO - PER ESEMPIO, I VINI ROSE’ PIÙ CARICHI DI COLORE STANNO BENE CON LE CLASSICHE MARGHERITA E MARINARA, MENTRE SULLE PIZZE BIANCHE VANNO MEGLIO QUELLI DAL COLORE PIÙ TENUE - LA PIZZA BIANCA CON LA MORTAZZA MERITA DA SEMPRE UN CALICE DI CHAMPAGNE, MA IO PREFERISCO… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Cristiana Lauro per www.ilsole24ore.it

In pizzeria la maggior parte delle persone tende ad accompagnare il piatto con una birra. […] ma è tempo di sfatare questo mito […] L’abbinamento del vino con la pizza si può assolutamente fare, anzi lo consiglio, a patto che si tengano a mente alcuni accorgimenti. La regola di base è che più ingredienti ci sono e più l’abbinamento diventa complicato […]

IPOTESI ROSATO, SÌ MA QUALE?

[…].Sulle classiche Margherita o Marinara – e in generale in presenza di pomodoro – stanno molto bene i rosati più carichi di colore, come alcuni Cerasuolo d’Abruzzo ad esempio, ma anche qualche Lambrusco di Sorbara Doc rifermentato in bottiglia (quindi secco).

pizza e vino 4

Sulle pizze bianche vanno meglio i rosati dal colore più tenue […] Si tratta di vini piuttosto versatili che vincono, in questo caso, rispetto a tanti bianchi o rossi che correrebbero il rischio di eccedere, di risultare troppo impegnativi; oppure, al contrario, di restare troppo sotto, senza riuscire ad accompagnare qualcosa che non gli appartiene (nel nostro caso la pizza).

pizza con la mortadella e champagne

Con i condimenti meglio le bollicine

Sempre in tema di pizze bianche senza pomodoro, infine, ricordate di sgrassare col perlage di un buon Metodo Classico ingredienti come salsiccia, würstel e salumi vari. La pizza bianca romana con la mortadella[…] merita da sempre un calice di Champagne, ma io preferisco giocare in casa: Franciacorta, Trento Doc, Alta Langa[…]

