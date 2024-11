BEVI E TI SARA' DASPO - A UN 51ENNE DI BOLZANO È STATO VIETATO DI ENTRARE NEI BAR DEL CENTRO CITTÀ PER DUE ANNI. IL MOTIVO? DOPO UNA SERATA ALCOLICA, HA SFASCIATO QUATTRO SCOOTER E UNA MACCHINA - L'UOMO HA SPINTO A TERRA I MOTORINI PARCHEGGIATI E HA INFRANTO DUE FARI DI UNA ALFA ROMEO - IL 51ENNE AVVINAZZATO È STATO SANZIONATO PER UBRIACHEZZA MOLESTA E IL QUESTORE LO HA BANDITO DA TUTTI I BAR DEL CENTRO STORICO DI BOLZANO...

(ANSA) - BOLZANO, 11 NOV - Un bolzanino incensurato di 51 anni per due anni non potrà accedere a bar del centro storico, dove vive. Lo ha stabilito il questore Paolo Sartori. L'uomo alle 4,30 del mattino di sabato era stato fermato in via Laurin dopo che, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcooliche, aveva gettato a terra, danneggiandoli, quattro scooter, ed aveva infranto i due fari anteriori di una Alfa Romeo Mito, parcheggiata in zona.

Dopo essere stato condotto in Questura per gli accertamenti del caso, il bolzanino è stato sanzionato per ubriachezza molesta. I proprietari dei mezzi danneggiati sono stati tutti avvisati dalla Polizia, e si sono riservati di formalizzare le relative querele per danneggiamento. Il Questore ha emesso nei confronti dell'uomo il Divieto di Accesso in tutti i bar del centro storico, dove infatti vive, per un periodo di due anni.

