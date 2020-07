11 lug 2020 19:12

BEZOS NON BALLA SU TIKTOK! – AMAZON CHIEDE AI PROPRI DIPENDENTI DI ELIMINARE DAI PROPRI SMARTPHONE L’APP CINESE PER “RISCHI ALLA SICUREZZA” – L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO SA QUALCOSA CHE NOI NON SAPPIAMO? O SI È OFFESO PER IL VIDEO VIRALE IN CUI SI MISURAVA LA SUA RICCHEZZA IN CHICCHI DI RISO?