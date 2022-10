BIANCHI E NOIR – NON SONO FRATELLI, SONO UNA CENTRALE DI DELINQUENZA! NEI GUAI ANCHE ALESSANDRO, IL MAGGIORE DEI BIANCHI, CONDANNATI ALL'ERGASTOLO IN PRIMO GRADO PER LA MORTE DI WILLY MONTEIRO DUARTE: UBRIACO E DROGATO, SI È MESSO ALLA GUIDA DELL'AUTO FINENDO FUORI STRADA. HA TRAVOLTO ALCUNI CARTELLI E HA TERMINATO LA SUA CORSA SU UNA…

Clemente Pistilli per repubblica.it

alessandro bianchi

Ubriaco e drogato, dopo aver finito di lavorare al suo bistrot ad Artena si è messo alla guida di un Fiat Doblò e si è diretto verso Rocca di Papa, per tornare a casa. Giunto in centro a Velletri, in piazza Garibaldi, è però finito fuori strada, ha travolto alcuni segnali e ha terminato la sua corsa su una rotatoria.

Con un incidente stradale, avvenuto all'alba di martedì scorso, i Bianchi tornano al centro delle cronache. Questa volta a finire nei guai è stato Alessandro, fratello maggiore di Marco e Gabriele, quest'ultimi condannati all'ergastolo in primo grado per la morte di Willy Monteiro Duarte, massacrato a calci e pugni senza un perché a Colleferro, nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020.

A una settimana di distanza dal deposito delle motivazioni di quella sentenza emessa dalla Corte d'Assise del Tribunale di Frosinone, Alessandro Bianchi si è reso protagonista dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Velletri, che si sono insospettiti per quello strano sinistro e per l'atteggiamento del 35enne. Il ristoratore ha riportato solo delle contusioni ma, sottoposto al drug test, è risultato positivo.

gabriele bianchi un giorno in pretura

I medici hanno stabilito che aveva assunto alcol e cocaina prima di salire in auto. Per lui è scattata così la denuncia alla Procura della Repubblica di Velletri e gli è stata ritirata la patente. Dopo la morte di Willy aveva difeso i due fratelli ed era stato intercettato nel carcere di Rebibbia mentre diceva a Marco, durante un colloquio: "A quel ragazzo là che è morto, a quello Willy gli hanno fatto la medaglia d'oro, tutto quanto, eh". E aveva aggiunto che al suo ristorante andava ormai solo gente di Colubro, la frazione in cui vive la famiglia Bianchi, definendo le persone di Artena "infami" e "pezzi di merda".

i fratelli bianchi

Oltre che per la morte di Willy "i gemelli", come vengono chiamati Marco e Gabriele Bianchi, hanno collezionato diverse altre accuse sempre per risse e pestaggi. I processi sono in corso e, per un giro di spaccio ed estorsioni tra Velletri, Lariano e Artena, sono già stati condannati anche in appello. In un processo sempre per rissa, nei pressi di un locale di Velletri, oltre a Marco, che sul ring dell'MMA veniva chiamato "Maldito", è imputato anche un quarto fratello, Fabio. Ora la denuncia per Alessandro.

