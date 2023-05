UNA BIBBIA EBRAICA DI 1.100 ANNI FA È STATA VENDUTA DA SOTHEBY'S PER 38,1 MILIONI DI DOLLARI, IL RECORD DI SEMPRE PER UN LIBRO O UN MANOSCRITTO MAI APPARSI A UN'ASTA - IL "CODICE SASSOON", APPARSO SUL MERCATO PER LA PRIMA VOLTA IN OLTRE 30 ANNI, È STATO ACQUISTATO DALL'EX AMBASCIATORE AMERICANO IN ROMANIA, ALFRED MOSES, E DALLA SUA FAMIGLIA E DONATO ALL'ANU MUSEUM OF JEWISH PEOPLE DI TEL AVIV...

BIBBIA EBRAICA VENDUTA PER 38 MILIONI DI DOLLARI

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Una Bibbia ebraica di 1.100 anni fa è stata venduta da Sotheby's per 38,1 milioni di dollari, il record di sempre per un libro o un manoscritto mai apparsi a un'asta. Il Codice Sassoon, apparso sul mercato per la prima volta in oltre 30 anni, è stato acquistato dall'ex ambasciatore americano in Romania, Alfred Moses, e dalla sua famiglia e donato all'Anu Museum of Jewish People di Tel Aviv. Ci sono voluti solo quattro minuti per raggiungere la cifra da record. Il Sassoon è stato pagato più del Codice Leicester di Leonardo, che nel 1994 era costato a Bill Gates 30,8 milioni di dollari.

BIBBIA EBRAICA VENDUTA PER 38 MILIONI DI DOLLARI BIBBIA EBRAICA VENDUTA PER 38 MILIONI DI DOLLARI BIBBIA EBRAICA VENDUTA PER 38 MILIONI DI DOLLARI BIBBIA EBRAICA VENDUTA PER 38 MILIONI DI DOLLARI