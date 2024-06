8 giu 2024 09:20

A BIBBIANO NON SI STA MAI TRANQUILLI! – NEL COMUNE IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA UN 41ENNE ITALIANO E’ STATO ACCUSATO DELL’OMICIDIO DI UN 61ENNE DI ORIGINI ALBANESI: QUANDO I CARABINIERI SONO ANDATI A CASA DEL PRESUNTO OMICIDA HANNO DOVUTO CREARE UN CORDONE PER PROTEGGERLO, VISTO CHE C’ERA UNA TRENTINA DI PERSONE PRONTO A LINCIARLO - ECCO COME E' FINITA - IL COMUNE ERA BALZATO AGLI ONORI DELLA CRONACA PER IL CASO DEI PRESUNTI AFFIDI ILLECITI DI MINORI...