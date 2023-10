BIDEN DEVE EVITARE CHE NETANYAHU ESAGERI: SI RISCHIA UN CONFLITTO SU LARGA SCALA - ISRAELE RISCHIA DI DOVER COMBATTERE A GAZA CONTRO HAMAS, A NORD CONTRO HEZBOLLAH E A EST CONTRO NUCLEI ARMATI DALLA CISGIORDANIA – PER LA CIA ISRAELE POTREBBE NON ESSERE IN GRADO DI TENERE TESTA CONTEMPORANEAMENTE A MASSICCE OFFENSIVE DA PIÙ LATI - L’ENORME DIFFUSIONE DI DRONI E MISSILI INTELLIGENTI TRA LE MILIZIE FILO IRANIANE CHE CIRCONDANO IL PAESE CONSENTE A TEHERAN DI COMBATTERE UNA GUERRA TECNOLOGICA PER PROCURA…

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

Una battaglia missilistica di nove ore: tanto è durato, tre giorni fa, l’attacco lanciato dallo Yemen verso Israele dai guerriglieri filoiraniani houthi che è stato neutralizzato dalle difese antimissile dell’incrociatore USS Carney in navigazione nel Mar Rosso. Ieri il Pentagono, allarmato da un episodio inizialmente sottovalutato, ha fornito i dettagli: una battaglia aerea durata quasi un’intera giornata con l’unità americana che ha abbattuto quattro missili da crociera e 15 droni diretti verso Israele.

Questo episodio, insieme ai lanci di razzi e droni contro basi americane in Iraq e Siria, spiega il crescente allarme della Casa Bianca per un possibile allargamento della crisi con un coinvolgimento diretto di Washington, costretta a reagire agli attacchi contro basi e interessi americani sparsi in tutto il Medio Oriente o chiamata ad aiutare Israele qualora fosse attaccata da più lati.

È per questo che la pressione diplomatica non solo della Casa Bianca, ma anche dell’Unione Europea […] si sta concentrando […] sul tentativo di convincere Israele a non invadere Gaza e […] a non lanciare offensive ad ampio raggio contro gli hezbollah filo iraniani in Libano: milizie assai più pericolose di quelli di Hamas.

Secondo la Cia, Israele potrebbe non essere in grado di tenere testa contemporaneamente a massicce offensive da più lati: oltre che per confermare il suo appoggio ad Israele, è per questo che Biden si è precipitato a Gerusalemme, consapevole che il ministro della Difesa Yoav Gallant, esponente dell’estrema destra, era orientato a lanciare un’offensiva preventiva contro gli hezbollah nel tentativo di distruggere il loro arsenale.

Prima era andato in Israele il suo segretario di Stato Antony Blinken per un confronto di ben sette ore non con un leader dello Stato ebraico, ma col suo intero gabinetto di guerra: un fatto senza precedenti. Fin qui Israele ha evitato attacchi su vasta scala […] ma la situazione rimane precaria, soprattutto perché l’enorme diffusione di droni e missili intelligenti tra le milizie filo iraniane che circondano Israele ormai da tre lati (anche nuclei ad est, in Cisgiordania) consente a Teheran di combattere […] una guerra tecnologica per procura.

