14 ott 2024 08:54

BIDEN DEVE FAR FINTA DI STRIGLIARE "BIBI", MA SOTTO SOTTO NON PUÒ MOLLARLO AL SUO DESTINO – IL PRESIDENTE AMERICANO HA CHIESTO A NETANYAHU UNO STOP AI RAID SU BEIRUT (E L'HA OTTENUTO: DA TRE GIORNI NON CI SONO ATTACCHI SULLA CAPITALE) – IL SUPPORTO AMERICANO A ISRAELE NON È IN DISCUSSIONE, NONOSTANTE I COLPI ALLE BASI DELL’ONU: GLI USA HANNO INVIATO A TEL AVIV IL SISTEMA ANTIMISSILE D’AVANGUARDIA THAAD, UTILE IN CASO DI ATTACCHI CON MISSILI BALISTICI…