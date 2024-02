BIDEN INGRANA LA RETROMARCIA: “È PROBABILE CHE NON CI SARÀ UN CESSATE IL FUOCO TEMPORANEO A GAZA ENTRO LUNEDÌ” – IL PRESIDENTE AMERICANO FA PROFESSIONE DI REALISMO DOPO LA NUOVA STRAGE A GAZA: “LA SPARATORIA TRA LA FOLLA DURANTE LA DISTRIBUZIONE DEGLI AIUTI? STIAMO ESAMINANDO LE VARIE VERSIONI CONTRADDITTORIE…”

netanyahu biden

BIDEN, PROBABILE CHE CESSATE FUOCO GAZA NON SIA PER LUNEDÌ

(ANSA) - "E' probabile che non ci sarà" un cessate il fuoco temporaneo a Gaza entro lunedì. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden. "Lo so" che gli spari a Gaza complicheranno le trattative per gli ostaggi, ha aggiunto il presidente.

BIDEN, ESAMINIAMO VERSIONI CONTRADDITORIE SU SPARI A GAZA

(ANSA) - Gli Stati Uniti stanno esaminando le varie versioni "contraddittorie" sulla sparatoria a Gaza. Lo ha detto Joe Biden.

truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 5 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 3 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 4 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 6