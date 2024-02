3 feb 2024 08:12

PER BIDEN SONO I GIORNI DELL'IRAN – GLI STATI UNITI HANNO COLPITO OLTRE “85 OBIETTIVI” IN QUATTRO POSTAZIONI IN SIRIA E TRE IN IRAQ, LEGATE ALLE FORZE QUDS DEI PASDARAN E ALLE MILIZIE FILO-IRANIANE – È IL PRIMO DI UNA SERIE DI RAID IN RAPPRESAGLIA PER L’UCCISIONE DI TRE SOLDATI AMERICANI IN UNA BASE IN GIORDANIA – USATI BOMBARDIERI SUPERSONICI B1 PARTITI DAGLI USA – MA LA CASA BIANCA PRECISA: “NON ATTACCHERENO L’IRAN, NON VOGLIAMO LA GUERRA CON TEHERAN”