BIDEN NON SA NEMMENO TENERE A BADA IL SUO CANE, FIGURARSI GUIDARE UN PAESE – IL PASTORE DI “SLEEPY JOE” È STATO ALLONTANATO DALLA CASA BIANCA - DOPO AVER ADDENTATO L’UNDICESIMO SVENTURATO AGENTE DI SICUREZZA CHE SI AGGIRAVA PER LA DIMORA PRESIDENZIALE, COMMANDER È STATO ESILIATO: NON SI SA DOVE SIA STATO SPEDITO E SE MAI TORNERÀ A VIVERE CON I BIDEN – E NON È IL PRIMO CANE CHE VIENE CACCIATO FUORI DI CASA: STESSA SORTE ERA TOCCATA A MAJOR E…

Estratto dell’articolo di Matteo Legnani per “Libero Quotidiano”

joe biden con il suo cane commander

[…] Chissà se Commander mordeva chiunque si trovasse a portata di denti, ad eccezione (pare) del presidente e della first lady, perché stressato da tutto il bailamme che si sta vivendo alla Casa Bianca?

Fatto sta che il pastore tedesco di due anni, da ieri, non è più tra i residenti del 1600 di Pennsylvania Avenue a Washington DC. Ad annunciarlo è stata la direttrice per le comunicazioni del presidente Biden, Elizabeth Alexander: «Commander è stato allontanato dalla Casa Bianca, mentre si stanno valutando i successivi passi da intraprendere».

commander - il cane di joe e jill biden

Il cane del presidente era finito su tutti i giornali e le tv d’America qualche giorno fa, quando aveva aggredito, e morso, uno degli agenti dei servizi segreti che costituiscono la scorta del presidente e della first lady.

Non si era trattato di un episodio isolato. Ma, addirittura, dell’undicesimo caso in due anni.

A farne le spese erano stati, nelle precedenti occasioni, altri agenti del secret service oltre a un paio di membri dello staff del presidente. […]

[…] In un caso pare che un agente aggredito abbia dovuto usare una sedia come scudo per impedire a Commander di saltargli addosso.

joe e jill biden con il loro cane commander

Dopo quell’incidente, la direttrice delle comunicazioni di Biden aveva attribuito il comportamento del pastore tedesco con lo stress del vivere alla Casa Bianca per un animale domestico. Ma in seguito all’ultima aggressione, la situazione è apparsa evidentemente insostenibile e i Biden hanno deciso di mandarlo a vivere altrove (anche se non è stato specificato né dove, né se sia ipotizzabile che possa tornare al 1600 di Pennsylvania Avenue).

joe biden con il suo cane commander

L’irascibile Commander non è il primo animale domestico a fare le spese della stressante vita da first pet. Prima di lui, infatti, un altro pastore tedesco di nome Major era stato mandato in esilio poco dopo che Biden si era insediato […] dopo aver morsicato un impiegato e un agente dei servizi, era stato prima confinato nell’appartamento dei Biden e portato in giro solo al guinzaglio, quindi mandato a seguire un corso di addestramento della durata di alcune settimane. Tornato alla Casa Bianca, era stato definitivamente allontanato (dopo un “mandato” di nemmeno un anno) quando, nel dicembre 2021, la coppia presidenziale si era presa in casa Commander. […]