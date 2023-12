BIDEN NON SA PIÙ CHE FARE CON NETANYAHU – OGGI C’È STATO UN NUOVO COLLOQUIO TELEFONICO TRA IL PRESIDENTE AMERICANO E IL PREMIER ISRAELIANO: SONO ORMAI SETTIMANE CHE “SLEEPY JOE” PROVA A FRENARE, INVANO, LA SETE DI VENDETTA DI “BIBI”, MINACCIANDO ANCHE UNO STOP AGLI AIUTI AMERICANI – I DETTAGLI INQUIETANTI SUI SOPRAVVISSUTI ALLA STRAGE DEL RAVE COMPIUTA DA HAMAS: ALCUNI SI SONO SUICIDATI, ALTRI SONO RICOVERATI IN ISTITUTI PSICHIATRICI…

netanyahu biden

MO: CASA BIANCA, NUOVO COLLOQUIO TELEFONICO BIDEN-NETANYAHU

(Adnkronos) - Nuovo colloquio telefonico tra il presidente americano Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. La Casa Bianca ha dato notizia della conversazione tra i due leader sugli ultimi sviluppi in Israele e a Gaza.

'SUICIDI TRA I SOPRAVVISSUTI ALLA STRAGE DEL RAVE'

Silvana Logozzo per l’ANSA

A due mesi dal massacro del 7 ottobre, cominciano a trapelare alcuni degli effetti a lungo termine più dolorosi delle atrocità commesse dai miliziani di Hamas contro i giovani che ballavano al rave party nel deserto: un testimone dell'equipe mediche ha riferito alla Bbc che alcuni di loro non hanno retto al trauma e si sono suicidati.

l arrivo dei terroristi di hamas al rave party nel deserto israeliano 2

Altri sono ricoverati in istituti psichiatrici. Il capo della polizia israeliana Yaacov Shabtai ha spiegato che "18 giovani uomini e donne sono ancora in cura nei reparti per la salute mentale" perché non riescono a sopravvivere alla violenza a cui hanno assistito, con alcuni di essi che manifestano chiare tendenze suicide.

E ha aggiunto che molti sopravvissuti all'assalto del sabato nero hanno difficoltà a parlare, a raccontare ciò che hanno visto: "Penso che alcuni di loro non testimonieranno mai su ciò che hanno vissuto", ha affermato. La ministra per l'empowerment femminile israeliana May Golan ha raccontato all'emittente britannica che anche alcune sopravvissute vittime di violenza sessuale sono sottoposte a cure psichiatriche: "Ma sono molto, molto poche. La maggior parte è stata brutalmente uccisa. Non sono state in grado di parlare, né con me, né con rappresentanti del governo, né con i media. Per sopravvivere hanno fatto finta di essere morte e hanno assistito e sentito tutto. E non riescono a farsene una ragione".

I TERRORISTI DI HAMAS CHE SI SONO ARRESI A GAZA

Uno dei pochi invece in grado di raccontare è stato un giovane che ha rilasciato un'intervista ai media israeliani due settimane fa. Ha detto di essere fuggito insieme con altri ragazzi e di essersi nascosto in un rifugio: i terroristi li hanno raggiunti, hanno sparato e lanciato granate contro di loro, una giovane che era accanto a lui é morta, lui si é sporcato il corpo con il sangue di lei e ha finto di essere morto.

terroristi di hamas in mutande

Ha ammesso che dentro di sé non riesce ad affrontare quell'orrore. La drammatica testimonianza di Noa Ben Artzi invece è visibile in un video girato all'unità di crisi israeliana e successivamente postato su X. La ragazza sembra reggersi a malapena in piedi, parla con molta difficoltà di come lei e i suoi amici sono stati braccati dai miliziani, delle persone accanto a lei colpite dalle mitragliatrici. I suo amici non ci sono più, ha mormorato con un filo di voce, lei ora non è ferita nel corpo, ma non sa come andare avanti, ha detto. Centinaia di corpi sono stati raccolti dai volontari nei luoghi del Nova festival. I ragazzi morti a cui è stato dato un nome sono 360.

biden netanyahu 2 il rave party nel deserto israeliano dopo l attacco di hamas il rave party nel deserto israeliano dopo l attacco di hamas JOE BIDEN SI FA IL SEGNO DELLA CROCE DAVANTI A NETANYAHU JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU I TERRORISTI DI HAMAS CHE SI SONO ARRESI A GAZA attacco di israele a gaza 1 attacco di israele a gaza JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU