BIDEN SPINGE LA GUERRA ALLA RUSSIA UN PO’ PIÙ IN LÀ – IL CONSIGLIO PER LA SICUREZZA NAZIONALE AMERICANO AFFERMA CHE “LE FORZE DI KIEV POSSONO ABBATTERE GLI AEREI RUSSI CHE RAPPRESENTANO UNA MINACCIA IMMINENTE ANCHE NON NELLO SPAZIO AEREO UCRAINO”, OVVERO IN TERRITORIO RUSSO – “SLEEPY JOE” VOLA A PARIGI, ANNUNCIA UN INCONTRO CON ZELENSKY E FA SAPERE CHE DISCUTERA’ CON MACRON DEGLI ASSET RUSSI SEQUESTRATI DALL’UE, CHE LO ZIO SAM VUOLE SBLOCCARE...

USA, 'KIEV PUÒ COLPIRE JET DI MOSCA ANCHE IN SPAZIO AEREO RUSSO'

volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 1

(ANSA) - Gli Stati Uniti non hanno imposto alcuna restrizione all'Ucraina per quanto riguarda la distruzione degli aerei russi, anche se questi non si trovano nello spazio aereo ucraino: lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con i media tenuto ieri. Rispondendo a una domanda al riguardo, Kirby ha affermato che "non c'è mai stata una restrizione all'abbattimento da parte degli ucraini di aerei ostili, anche se questi non si trovano necessariamente nello spazio aereo ucraino". Le forze ucraine, ha aggiunto, "possono abbattere gli aerei russi che rappresentano una minaccia imminente. E lo hanno fatto. Lo hanno fatto fin dall'inizio della guerra".

USA, NESSUN PIANO PER L'INVIO DI ISTRUTTORI O TRUPPE IN UCRAINA

(ANSA) - Gli Stati Uniti non hanno alcun piano per l'invio di istruttori militari o truppe in Ucraina. Lo afferma la Casa Bianca.

emmanuel macron joe biden

CASA BIANCA, BIDEN INCONTRERÀ ZELENSKY IN FRANCIA E ITALIA ++

(ANSA-AFP) - Joe Biden incontrerà il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a margine delle commemorazioni dello sbarco in Normandia e poi al vertice del G7 in Italia: lo ha reso noto la Casa Bianca poco dopo la partenza del presidente americano per la Francia. "Durante il suo viaggio in Normandia, (Biden) avrà l'opportunità di parlare con il presidente Zelensky per discutere della situazione in Ucraina e di come possiamo continuare ad approfondire il nostro sostegno all'Ucraina", ha affermato un portavoce del consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan a bordo dell'Air Force One.

CASA BIANCA, BIDEN E MACRON PARLERANNO DI ASSET RUSSI CONGELATI

volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 2

(ANSA) - Joe Biden e il presidente francese Emmanuel Macron parleranno degli asset russi sequestrati. Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan, sottolineando che mobilitare risorse per l'Ucraina è una delle priorità del G7.

JOE BIDEN E VOLODYMYR ZELENSKY AL VERTICE NATO DI VILNIUS