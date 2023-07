BIDEN, TRUMP, FATE LARGO: C’È SPACEY! – L’ASSOLUZIONE DELL’ATTORE DALLE ACCUSE DI VIOLENZE RIABILITA ANCHE FRANK UNDERWOOD, IL POLITICO PROTAGONISTA DI “HOUSE OF CARDS” – CON UN TWEET, L’ACCOUNT DI UNDERWOOD HA ANNUCIATO IL RITORNO IN CAMPO PER LE PRESIDENZIALI DEL 2024. SOLO FICTION? CHISSÀ: INTANTO I FAN VORREBBERO GIUSTIZIA, VISTO CHE FRANK È DOVUTO USCIRE DI SCENA PROPRIO PER LE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE, RIVELATESI FARLOCCHE… - VIDEO

Da “La Verità”

FRANK UNDERWOOD 2024

L’assoluzione di Kevin Spacey riabilita anche il personaggio di Frank Underwood (foto da Twitter), il politico protagonista della serie Netflix House of Cards, uscito di scena proprio in seguito alle accuse di violenza sessuale nei confronti di Spacey.

Con un tweet l'account di Underwood annuncia il fantasioso ritorno in campo per le presidenziali del 2024.

