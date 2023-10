A BIELLA IL CADAVERE DI UN UOMO È STATO RITROVATO IN UN CASSONETTO, AVVOLTO IN UN TELO DI PLASTICA – LA VITTIMA È UN ITALIANO DI CIRCA 30 ANNI: ERA UN SOGGETTO GIÀ NOTO ALLE FORZE DElL’ORDINE – A SEGNALARE IL CORPO UN RESIDENTE CHE, ANDATO A BUTTARE LA SPAZZATURA, SI È TROVATO DAVANTI LA SCENA MACABRA…

Da www.rainews.it

BIELLA - CADAVERE NEL CASSONETTO

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa sera a Biella in un cassonetto, avvolto in un telo di plastica. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti della questura, l'uomo, un italiano di circa 30 anni, era un soggetto conosciuto alle forze dell'ordine, residente nel Biellese. Il corpo è stato ritrovato su segnalazione di una residente che abita in un condominio nei pressi del cassonetto.

Al momento non si conoscono le cause della morte perché gli investigatori stanno attendendo l'esito della prima ispezione del medico legale. Non sarebbero emerse a prima vista ferite. Sono in corso accertamenti della squadra mobile.

