IL BILANCIO DEI MORTI DEL TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA CONTINUA A CRESCERE SENZA SOSTA: LE VITTIME SONO 21.719 (18MILA SOLO NEL PAESE DI ERDOGAN) – GLI USA ALLENTANO TEMPORANEAMENTE ALCUNE SANZIONI AL GOVERNO DI DAMASCO, PER PERMETTERE I SOCCORSI. L’EMERGENZA NELL’EMERGENZA È QUELLA DEGLI ORFANI: I BAMBINI RIMASTI SENZA FAMIGLIA SAREBBERO ALMENO 5MILA…

idlib rasa al suolo dopo il terremoto 3

SISMA TURCHIA-SIRIA: IL BILANCIO DELLE VITTIME È DI 21.719

(ANSA) - Il bilancio delle vittime del terremoto sale a 21.719: in Turchia i morti sono 18.342 mentre, secondo gli ultimi aggiornamenti dalla Siria, i morti sono 3.377.

SISMA SIRIA: USA ALLENTANO TEMPORANEAMENTE ALCUNE SANZIONI

(ANSAMed) - In seguito alla catastrofe umanitaria causata dal terremoto in Turchia e Siria, gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea di alcune sanzioni economiche al governo centrale di Damasco incarnato dal contestato presidente Bashar al Assad.

terremoto in turchia 6 febbraio 2023 8

In una circolare diffusa dal Dipartimento del Tesoro di Washington e ripresa da media internazionali e siriani, si stabilisce una "licenza generale per autorizzare gli sforzi di soccorso in caso di terremoto in modo che coloro che forniscono assistenza possano concentrarsi su ciò di cui c'è più bisogno: salvare vite e ricostruire".

terremoto in turchia 6 febbraio 2023 13

Da decenni gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni economiche, finanziarie e commerciali al governo siriano, rinforzandole ulteriormente nel 2020. Le sanzioni statunitensi alla Siria "non ostacoleranno" il salvataggio di vite umane dopo il terremoto di lunedì in Siria e Turchia, si legge nel documento allegato alla circolare del Dipartimento del tesoro.

Il governo statunitense aveva annunciato ieri l'impegno per 85 milioni di dollari in aiuti umanitari destinati alle aree disastrate in Siria. L'esenzione temporanea delle sanzioni, valida fino a fine luglio prossimo, riguarda transazioni economiche verso le aree governative per l'esclusivo uso umanitario relativo all'emergenza post-terremoto.

principali scosse sismiche in turchia dal 1900

SISMA SIRIA: ASSAD E LA FIRST LADY IN OSPEDALE AD ALEPPO

(ANSAMed) - Il presidente siriano Bashar al Assad e la first lady Asma si sono recati stamani in visita all'ospedale pubblico di Aleppo a visitare alcuni feriti del terremoto che ha colpito le regioni nord-occidentali della Siria. Lo riferisce la presidenza siriana con un comunicato ripreso dall'agenzia governativa siriana Sana

terremoto in turchia 6 febbraio 2023 12

SISMA OLTRE 20 MILA MORTI E I DISPERSI NON SI CONTANO LA TRAGEDIA DEGLI ORFANI

Estratto dell’articolo di Claudia Guasco per “il Messaggero”

[…] C'è anche l'emergenza dei minori, che rappresentano un terzo della popolazione turca. Chi sopravvive, non è detto che abbia ancora una mamma e un papà. «Il numero di bambini che rimangono senza famiglia cresce a dismisura. Il primo giorno erano 500, ora siamo tra i 1.000 e i 5.000, quotidianamente le cifre aumentano. Quando i genitori vengono portati in ospedale, spesso accade che non sopravvivano», afferma Regina De Domicis, responsabile della Turchia per l'Unicef. I soccorritori sanno che ogni minuto è prezioso.

TERREMOTO IN TURCHIA

«Recuperiamo persone disidratate, in ipotermia. Ma ancora vive», incoraggia il capo della squadra internazionale del Regno Unito David O'Neill. Nessuno si arrende, nemmeno sotto le macerie. A Malatya si scava per liberare una donna incinta, ancora viva, mentre il figlio di tre anni è morto.

A Belen, nella provincia di Hatay, padre, madre e tre figli sono stati salvati dopo 82 ore, nella provincia meridionale di Hatay due bambini di 2 e 3 anni hanno resistito per 70 ore. Raggi di luce nella devastazione. Ad Adiyaman si è sbriciolato l'hotel Isias, sette piani, nel quale alloggiavano 39 componenti delle squadre di pallavolo femminile e maschile del Famagusta Turkish Education College, accompagnati dagli insegnanti e dai loro genitori. Vivi, al momento, sono solo quattro.

terremoto in turchia 6 febbraio 2023 18 terremoto in turchia 6 febbraio 2023 11 terremoto in turchia 6 febbraio 2023 10 terremoto in turchia 6 febbraio 2023 4 terremoto in turchia 6 febbraio 2023 14 terremoto in turchia 6 febbraio 2023 15 terremoto in turchia 6 febbraio 2023 17 terremoto in turchia 6 febbraio 2023 16 terremoto in turchia 6 febbraio 2023 9