IL BILANCIO DELLE VITTIME DELL’ATTACCO DI HAMAS È SALITO A OLTRE 1000 MORTI. I PALESTINESI DECEDUTI A GAZA DOPO I RAID ISRAELIANI SONO 830 (TRA CUI 140 BAMBINI E 120 DONNE). È STATO COLPITO ANCHE IL QUARTIER GENERALE DELL’AGENZIA ONU PER I RIFUGIATI A GAZA CITY – INTANTO CONTINUANO I LANCI DALLA STRISCIA CONTRO LA CITTÀ DI ASHKELON, MENTRE HAMAS CHIUDE AI NEGOZIATI SUL RILASCIO DEGLI OSTAGGI – DA NORD ARRIVANO I RAZZI DI HEZBOLLAH E L’ARTIGLIERIA DI TEL AVIV RISPONDE - IN TERRITORIO ISRAELIANO SONO STATI TROVATI CORPI DI 1500 TERRORISTI PALESTINESI – LA MINACCIA DELL’ESERCITO DELLO STATO EBRAICO: “VOLETE L’INFERNO E LO AVRETE” – VIDEO

SALITI A 830 I MORTI A GAZA, 4250 I FERITI

(ANSA) - I morti a Gaza per gli attacchi israeliani hanno raggiunto il numero di 830 con 4.250 feriti. Lo ha fatto sapere il ministero della sanità di Hamas nella Strscia.

TV HEZBOLLAH, LANCI DI RAZZI DAL SUD DEL LIBANO

(ANSAmed) - Alcuni razzi sono stati lanciati dal sud del Libano verso Israele. Lo riferisce la tv al Manar di Hezbollah.

L'ARTIGLIERIA DI ISRAELE COLPISCE IN LIBANO DOPO I RAZZI

(ANSA) - L'artiglieria israeliana sta colpendo il territorio libanese in risposta al lancio di razzi dal sud del Libano. Lo ha fatto sapere il portavoce militare.

ISRAELE COLPISCE IL PORTO DI GAZA, PESCHERECCI IN FIAMME

(ANSA) - Un raid lanciato da Israele ha colpito il porto di Gaza. Le immagini trasmesse in tv da Al Jazeera mostrano una densa nube di fumo che si alza dal porto con i pescherecci e le imbarcazioni in fiamme.

ISRAELE, SCADUTO ULTIMATUM HAMAS: INTENSO LANCIO RAZZI SU ASHKELON

Estratto da www.adnkronos.com

Un intenso lancio di razzi è in corso da Gaza contro la città di Ashkelon, nel sud di Israele. Lo ha riferito Al Jazeera pochi minuti dopo la scadenza dell'ultimatum annunciato dalle Brigate Al Qassam, il braccio armato di Hamas, che aveva chiesto agli abitanti di lasciare la città prima delle 17 (le 16 in Italia).

Le Brigate al-Qassam hanno lanciato razzi anche contro l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv in risposta agli attacchi israeliani contro i civili a Gaza. […]

[…] L'Aeronautica israeliana da parte sua ha annunciato sul social X l'uccisione del ministro dell'Economia di Hamas, Jawad Abu Shamala, durante i raid della scorsa notte su Gaza. In precedenza Al Jazeera aveva riferito della morte di Abu Shamala, definendolo membro dell'ufficio politico di Hamas. Insieme a Jawad Abu Shmala è stato ucciso Zakariya Abu Maamar, esponente dell'ufficio politico di Hamas responsabile delle relazioni interne del gruppo.

[…] Hamas ha lanciato un appello alla 'mobilitazione generale' del mondo arabo e musulmano a sostegno dei palestinesi per venerdì. Il prossimo venerdì verrà rinominato "il venerdì dell'Al Aqsa Flood', a supporto del popolo palestinese "a fronte della guerra aperta dell'occupazione israeliana". Hamas ha quindi esortato i giovani palestinesi della Cisgiordania ad affrontare e scontrarsi con i soldati israeliani. Gli arabi residenti in Israele si dovranno invece riunire nella moschea di Al-Aqsa. […]

[…] Non ci sarà nessun negoziato sul rilascio degli ostaggi portati nella Striscia di Gaza dopo l'attacco a Israele iniziato sabato mattina fino a che la battaglia non sarà completata, ha detto Haniyeh, secondo quanto rende noto la Bbc. Ci sono fra i 100 e i 150 ostaggi a Gaza, secondo quanto ha denunciato l'ambasciatore israeliano all'Onu, Gilad Erdan.

[…] Sono stati ritrovati nel territorio di Israele "i corpi di circa 1.500 terroristi palestinesi". Lo rivela Channel 13, citando una propria fonte. Le Forze di difesa israeliane sostengono di aver ucciso centinaia di militanti da quando sabato mattina è iniziato l'assalto di Hamas nel sud di Israele. Continua intanto l'assedio a Gaza, mentre Israele afferma di aver richiamato 300mila riservisti e di aver avvertito i residenti della Striscia di Gaza di andare via, segno che potrebbe pianificare un attacco di terra.

[…] l bilancio delle vittime in Israele è salito a oltre 1000 morti. Lo ha reso noto l'ambasciata israeliana negli Stati Uniti, citata dal quotidiano Haaretz. Secondo quanto riferisce l'ufficio stampa del governo israeliano sono 2.600 le persone ferite. Solo al rave attaccato da Hamas in Israele, vicino al confine con la Striscia di Gaza, si contano 260 morti.

Sono almeno 770 i palestinesi morti e 4.000 i feriti nella Striscia di Gaza dopo l'attacco sferrato sabato da Hamas in Israele e la risposta israeliana con gli attacchi aerei sulla Striscia. Il nuovo bilancio è stato fornito dal ministero della Sanità dell'enclave palestinese, sotto il controllo di Hamas. Lo riporta la tv satellitare al-Jazeera. Tra le 770 vittime, riferisce l'emittente sulla base di quanto comunicato da Gaza, ci sono 140 bambini e 120 donne.

[…] "Volete l'inferno e lo avrete". E' quanto afferma in un messaggio video rivolto agli abitanti di Gaza e anche alla leadership di Hamas (che controlla la Striscia), il capo del Cogat (Coordinatore delle attività del governo israeliano per i Territori), il generale Ghassan Alian.

"Non è umano rapire, abusare, uccidere bambini, donne e anziani. Non c'è giustificazione. Hamas è diventato l'Is e gli abitanti di Gaza, invece di essere inorriditi, stanno celebrando - aggiunge nel messaggio di cui dà notizia il Times of Israel a tre giorni dall'escalation innescata dall'attacco di Hamas in Israele - Animali umani vanno trattati come tali. Non ci saranno elettricità e acqua (a Gaza), ci sarà solo distruzione. Volete l'inferno, avrete l'inferno".

Il quartier generale dell'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, è stato colpito durante i raid aerei israeliani su Gaza City. "Tutto lo staff internazionale presente a Gaza si è rifugiato in un altro edificio del compound", si legge in una dichiarazione dell'agenzia che ricorda come le sedi e le strutture dell'Onu dovrebbero essere protette durante i conflitti.

Inoltre l'Unrwa rende noto che da quando è iniziata la rappresaglia israeliana per gli attacchi di Hamas, sono rimasti uccisi due componenti dello staff dell'agenzia e cinque studenti che frequentano le scuole dell'Unrwa. In questo momento, "l'Onu stima 187.500 sfollati all'interno della Striscia di Gaza. Di queste 137mila sono rifugiati nelle oltre 80 scuole dell'Unrwa in tutta la Striscia".

[...] "L'Organizzazione mondiale della Sanità chiede la fine delle violenze, un corridoio umanitario è necessario per far arrivare a Gaza cruciali forniture sanitarie", ha dichiarato il portavoce dell'Oms, Tarik Jasarevic, sottolineando che le scorte sanitarie nella Striscia sono esaurite, descrivendo una situazione degli ospedali ormai allo stremo che non possono portare aiuto all'alto numero di feriti senza che gli venga fornito supporto.

Secondo le stime aggiornate a ieri pomeriggio, sono 13 i centri medici nel popolatissimo territorio palestinese che sono stati colpiti dai raid di rappresaglia israeliani, ha detto ancora il portavoce dell'Oms ricordando che il diritto umanitario prescrive che i centri medici siano protetti dagli attacchi. Sono 6 gli addetti sanitari uccisi a Gaza ed altri quattro sono stati feriti, ha detto ancora.

La situazione al confine con il Libano

L'esercito israeliano ha riferito che militanti si sono infiltrati dal Libano nel territorio israeliano e che un "numero di sospetti armati" sono stati uccisi. Un ufficiale dell'Idf è morto dopo uno scontro con i militanti. Le forze di difesa israeliane hanno ampliato la loro presenza lungo il confine con il Libano, inviando altre migliaia di truppe. Lo rende noto il portavoce dell'Idf, il tenente colonnello Jonathan Conricus. “La situazione al confine con il Libano è instabile. Siamo vigili. Abbiamo aggiunto decine di migliaia di truppe aggiuntive lungo il confine – riservisti e unità regolari – in previsione di un attacco di Hezbollah", ha detto alla Cnn.

