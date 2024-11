15 nov 2024 11:18

BILL CLINTON HA FATTO IL MARAMALDO. E MONICA LEWINSKY È RIMASTA CON L'AMARO IN BOCCA - L'EX PRESIDENTE AMMETTE: "NON LE HO MAI CHIESTO SCUSA. MONICA HA FATTO UN IMPORTANTE LAVORO NEGLI ULTIMI ANNI CON LA SUA CAMPAGNA ANTI-BULLISMO, SI È GUADAGNATA UNA MERITATA REPUTAZIONE NEGLI STATI UNITI E ALL'ESTERO. LE AUGURO SOLO IL MEGLIO" - L'AUTOBIOGRAFIA "CITIZEN: MY LIFE AFTER THE WHITE HOUSE"