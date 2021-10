BILL CLINTON È STATO RICOVERATO IN CALIFORNIA PER UNA SOSPETTA INFEZIONE DEL SANGUE

bill clinton

Cnn, Bill Clinton ricoverato per sospetta infezione sangue

(ANSA) - Bill Clinton e' stato ricoverato all'Irvine Medical Center della University of California per una sospetta infezione del sangue. L'ex presidente, che ha 75 anni, e' nel reparto di terapia intensiva ma non e' attaccato al respiratore, riferisce la Cnn. Le sue condizioni di salute non sono legate ai suoi precedenti problemi di cuore ne' al Covid-19, precisa l'emittente.

irvine douglas hospital universita della california

Secondo la Cnn, si tratterebbe di una infezione delle vie urinarie, ora curata con un trattamento antibiotico. E' probabile, secondo l'emittente, che l'ex presidente resti ricoverato per qualche altro giorno, in via precauzionale. In ogni caso un dottore che collabora con la Cnn e che ha parlato con lo staff medico dell'ospedale ha confermato che Clinton e' di buon umore e scherza con gli operatori sanitari.

Portavoce Clinton, sta meglio,infezione non legata a Covid

bill clinton ricoverato il tweet del portavoce

(ANSA) - "Martedi sera l'ex presidente Clinton e' stato ammesso all'Uci Medical Center per ricevere un trattamento per una infezione non legata al Covid. E' in via di guarigione, di buon umore ed e' incredibilmente grato ai medici, alle infermiere e allo staff che gli prestano una cura eccellente": lo ha twittato il portavoce di Bill Clinton, Angel Urena.

la scorta di bill clinton ospedale irvine douglas california irvine douglas hospital bill clinton bill clinton 1 bill clinton ricoverato il tweet del portavoce bill clinton la scorta di bill clinton ospedale irvine douglas california