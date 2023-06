LA BIMBA DI UN ANNO RITROVATA MORTA IN MACCHINA A ROMA È STATA DIMENTICATA DAL PADRE - L’UOMO, UN CARABINIERE, AVREBBE PARCHEGGIATO LA MACCHINA PER ACCOMPAGNARE LA BAMBINA ALL'ASILO INTERNO PER I DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, ALLA CECCHIGNOLA – LA MADRE DELLA PICCOLA SI È SENTITA MALE DAVANTI ALL’ASILO: È STATA LEI A NOTARE IL CORPICINO DELLA FIGLIA DOPO CHE…

Tragedia alla Cecchignola. Una bambina di meno di un anno è stata trovata morta in macchina in via dei Fucilieri. Sul posto le ambulanze del 118 insieme con le forze dell’ordine. Secondo i primi accertamenti la piccola sarebbe stata lasciata sola in auto. Sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda. Nel frattempo la zona è stata isolata per consentire i rilievi da parte degli investigatori.

Il papà carabiniere doveva portarla all'asilo

Sarebbe stato il papà a dimenticare la bimba. Da una prima ricostruzione, l'uomo, un carabiniere che lavora alla divisione generale per il personale militare del ministero della Difesa, sarebbe arrivato in via dei Fucilieri, avrebbe parcheggiato la macchina per accompagnare la bambina all'asilo interno per i dipendenti del ministero della Difesa. La mamma avrebbe poi dovuto riprenderla.

Quando la donna è arrivata all'asilo però le hanno detto che la piccola non c'era. A quel punto ha visto la macchina del marito parcheggiata con la bimba all'interno e si è sentita male. Una donna aveva già chiamato il 112. Purtroppo per la piccola non c'è stato nulla da fare. Entrambi i genitori sono al momento sotto choc.

