BIMBI VAMPIRI E DOVE TROVARLI – IN POLONIA GLI ARCHEOLOGI HANNO RIPORTATO ALLA LUCE LO SCHELETRO DI UN BAMBINO, SEPOLTO 400 ANNI FA A FACCIA IN GIÙ E CON UN LUCCHETTO DI FERRO AL PIEDE PER IMPEDIRGLI DI "RESUSCITARE" - IL PICCOLO ERA STATO TUMULATO NEL CIMITERO DELLE ANIME PERDUTE: GLI ABITANTI DEL VILLAGGIO AVEVANO PAURA DI LUI E…

Estratto dell'articolo di Filomena Fotia per www.meteoweb.eu

bambino vampiro in polonia 7

Gli archeologi in Polonia hanno riportato alla luce lo scheletro di un bambino, sepolto 400 anni fa a faccia in giù, con un lucchetto di ferro al piede, il cui scopo, apparentemente, era impedirgli di resuscitare. Il “bambino vampiro” è stato sepolto nel XVII secolo nel villaggio di Pien, vicino alla città settentrionale di Bydgoszcz, in Polonia, in quello che sembra essere stato un cimitero per “anime perdute” e per i poveri che non potevano permettersi di essere seppelliti in un cimitero. Gli archeologi stimano che il bambino avesse tra i 5 e i 7 anni al momento del decesso.

bambino vampiro in polonia 6

I resti sono stati trovati a pochi metri dallo scheletro di una “donna vampiro” scoperta l’anno scorso, che è stata sepolta all’incirca nello stesso periodo con una falce posta sul collo e un lucchetto simile al piede. Secondo le tradizioni dell’epoca, tali lucchetti avevano lo scopo di assicurarsi che il cadavere rimanesse nella sua tomba. “Il lucchetto mostra che le persone avevano paura di questo bambino dopo la sua morte,” ha spiegato a Live Science Dariusz Polinski, archeologo dell’Università Nicolaus Copernicus di Torun.

bambino vampiro in polonia 8

Un terzo lucchetto è stato scoperto nello stesso cimitero, anche se nelle vicinanze sono state trovate solo ossa sparse.

Nel sito non sono stati trovati altri scheletri di bambini sepolti in questo modo, ed è probabile che questo sia l’unico esempio conosciuto di tale sepoltura in Europa, ha riferito Polinski.

bambino vampiro in polonia 5

[…]

bambino vampiro in polonia 3 bambino vampiro in polonia 1 bambino vampiro in polonia 2 bambino vampiro in polonia 4