I BINARI DELLA FOLLIA - A NEW YORK CONTINUANO LE AGGRESSIONI IN METROPOLITANA: UN UOMO DI 62 ANNI E' STATO SPINTO SOTTO A UN TRENO A MANHATTAN E HA SUBITO UNA LACERAZIONE DELLA GAMBA - QUALCHE GIORNO FA ERA SUCCESSA LA STESSA COSA A TIMES SQUARE MA LA VITTIMA, UN'ASIATICA DI 40 ANNI, E' STATA UCCISA - NEL 2021 CI SONO STATE 30 AGGRESSIONI DI QUESTO TIPO, MA IL NUOVO SINDACO ERIC ADAMS HA PROMESSO DI INTERVENIRE...

Dagotraduzione dal Washington Post

Metro Fulton Street 2

Domenica un'altra persona è stata spinta sui binari di una stazione della metropolitana di New York, poco più di una settimana dopo la morte di una donna asiatica americana che è stata stata spinta sotto a un treno a Times Square.

I due incidenti, che secondo il dipartimento di polizia di New York erano entrambi non provocati, hanno riportato sotto i riflettori la questione della violenza nella metropolitana e hanno suscitato richieste diffuse ai funzionari di fare di più per proteggere i passeggeri della metropolitana.

Un uomo di 62 anni, il cui nome non è stato rilasciato pubblicamente, è stato spinto sui binari di un treno in direzione sud alla stazione della metropolitana di Fulton Street a Lower Manhattan, ha detto il NYPD in una dichiarazione al Washington Post.

Illustrazione su Michelle Alyssa Go

L'uomo, che ha subito una lacerazione alla gamba, è stato portato al NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital. La polizia ha detto che non ci sono stati arresti in relazione all'incidente.

Solo pochi giorni fa, il 15 gennaio, Michelle Alyssa Go, 40 anni, è stata avvicinata da dietro e spinta verso la morte. L'attacco ha provocato onde d'urto attraverso la città e la comunità asiatica americana.

La polizia ha identificato l'aggressore di Go come Martial Simon, 61 anni, un senzatetto con una storia di violenze e problemi di salute mentale, e lo ha accusato di omicidio di secondo grado. Un giudice di Manhattan ha ordinato a Simon di sottoporsi a una valutazione sulla sua salute mentale. Poco prima che Go fosse presa di mira, un'altra donna ha notato che Simon si comportava in modo sospetto e in seguito ha detto alla polizia che si era allontanata da lui, temendo che potesse spingerla sui binari.

Metropolitana di New York

Per molti, la morte della metropolitana di New York di Michelle Go mette in evidenza i fallimenti nella sicurezza pubblica per le donne. Gli attacchi potrebbero aumentare la pressione sul sindaco di New York Eric Adams (D), che si è impegnato a fare di più per combattere il crimine durante la sua campagna elettorale lo scorso anno. Adams, insieme al governatore Kathy Hochul (D), ha annunciato piani per aumentare la polizia sui sistemi della metropolitana e raggiungere i senzatetto.

«Non dovremmo aspettare che qualcuno esegua un'azione pericolosa», ha affermato Adams, aggiungendo che squadre di specialisti saranno schierate per prevenire attacchi e offrire supporto a chi ne ha bisogno.

Metropolitana di New York 2

Il sistema della metropolitana di New York ha visto un aumento degli assalti lo scorso anno nonostante il numero complessivo di passeggeri sia diminuito. Secondo il NYPD, nel 2021 sono state denunciate 461 aggressioni criminali nel sistema della metropolitana, di cui 30 hanno coinvolto una persona che è stata spinta sui binari. Si tratta di un aumento rispetto all'anno prima, quando erano stati segnalati 26 incidenti di spinta nella metropolitana.

Adams non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, ma dopo la morte di Go ha detto che capisce che molti in città non si sentono al sicuro in metropolitana. «Sappiamo di avere un lavoro da fare. ... Ridurremo la criminalità e ci assicureremo che i newyorkesi si sentano al sicuro nel nostro sistema di metropolitana, e ora non si sentono così».

Metropolitana di New York 3

I funzionari della città affermano che stanno anche lavorando per combattere l'aumento della criminalità e della violenza armata, una mossa che arriva dopo che un agente di polizia è stato ucciso mentre rispondeva a un incidente domestico ad Harlem venerdì. La città ripristinerà "immediatamente" una «versione più recente dell'unità anti-armi in borghese modificata», ha detto Adams alla CNN in seguito all'incidente, poiché i funzionari hanno affermato che stavano lavorando per togliere le armi dalle strade della città.

Metropolitana di New York 4

E altri incidenti nelle metropolitane di New York hanno accresciuto i problemi di sicurezza: tre dipendenti del trasporto pubblico sono stati aggrediti in incidenti separati in un giorno di settembre. E a febbraio, nel giro di poche ore, su un'unica linea della metropolitana ci sono stati quattro distinti accoltellamenti - due dei quali mortali.

Enormi folle si sono radunate a una veglia di Times Square in memoria di Go, e anche nella sua città natale di Fremont, in California.

eric adams

Sui social media, alcuni hanno affermato che la sua morte li ha costretti a ripensare a come si spostano per la città e ha amplificato la loro ansia di prendere il treno.

«Dall'aumento della violenza anti-asiatica, devo confessare che le strette piattaforme bilaterali a Fulton St. mi hanno causato ansia», si legge in un tweet.

Un altro motociclista ha affermato che una combinazione di "odio asiatico" e di pandemia di coronavirus l'ha fatta sentire spaventata. Sebbene la polizia abbia affermato che non ci sono prove che l'attacco di Go fosse motivato razzialmente, la denuncia di crimini ispirati dall'odio è aumentata anche tra i gruppi emarginati, in particolare tra i neri americani, gli asiatici e gli asiatici americani.