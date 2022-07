SOGNANDO LA QUARANTENA LIGHT – LE REGIONI HANNO PRESENTATO IL PIANO PER RIVOLUZIONARE LE REGOLE DELLA QUARANTENA: CHI NON HA PIÙ SINTOMI DA 48 ORE E RISULTA NEGATIVO A UN TAMPONE ESEGUITO IN FARMACIA POTRÀ USCIRE SUBITO DALL’ISOLAMENTO – IN SPAGNA E REGNO UNITO PER I POSITIVI NON È PIÙ PREVISTO L’ISOLAMENTO, MENTRE IN USA, GERMANIA I GIORNI DI QUARANTENA SONO CINQUE DOPO UN TAMPONE FAI-DA-TE – ROBERTO SPERANZA, COME SEMPRE, FRENA AL GRIDO DI “PRUDENZA!”