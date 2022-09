BINARIO CHIUSO – È UNA GIORNATACCIA PER CHI DEVE VIAGGIARE IN TRENO: UNO SCIOPERO GENERALE CHE COINVOLGE TRENITALIA, TRENORD E ITALO STA CAUSANDO RITARDI E CANCELLAZIONI – MACCHINISTI E CAPITRENO INCROCIANO LE BRACCIA FINO ALLE 17 PER CHIEDERE MAGGIORE SICUREZZA, DOPO LE AGGRESSIONI AVVENUTE NEGLI ULTIMI MESI A BORDO DEI CONVOGLI

Valentina Dardari per www.ilgiornale.it

ferrovie treni

Per oggi, venerdì 9 settembre, è stato proclamato uno sciopero generale dalla Fisi, la Federazione italiana sindacati intercategoriali, e anche uno del settore ferroviario proclamato da Faisa-Cisal, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Slm-Fast-Confsal, Orsa Trasporti. Viaggiatori e pendolari rischiano di vedere il proprio treno in ritardo, se non addirittura cancellato. Oltre ai treni, lo sciopero riguarderà anche il personale della pubblica amministrazione, pubblici e privati della sanità e della scuola.

Possibili variazioni e cancellazioni

Come riportato da MilanoToday, per quello che riguarda i convogli regionali di Trenord, l'azienda ha fatto sapere che dalle ore 9.01 alle 16.59 sarà in corso uno sciopero nazionale del personale mobile, macchinisti e capitreno, di Trenord, Trenitalia, Trenitalia Tper e Italo Ntv.

CODE ALLA STAZIONE TERMINI DI ROMA

Per questo motivo il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e anche il servizio aeroportuale, potranno subire eventuali variazioni o anche cancellazioni. Per quanto riguarda il servizio aeroportuale saranno messi a disposizione degli autobus sostitutivi "no-stop" tra Malpensa Aeroporto T1 e Milano Cadorna/Stabio.

Sul sito internet di trenord.it sono disponibili ulteriori dettagli, mentre sull’App Trenord si possono leggere aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione dei treni. Ripercussioni si potranno verificare anche in seguito alla conclusione dello sciopero. Per questo motivo, Trenord chiede agli utenti di prestare particolare attenzione agli annunci vocali che verranno diffusi all'interno delle stazioni ferroviarie, oltre alle informazioni che verranno date sui monitor presenti. Gli scioperi di settembre per il settore ferroviariaio non finiscono qui: alla fine del mese è in calendario un ulteriore sciopero sempre per la società Trenord.

Dove reperire notizie utili

trenord

Possibili cancellazioni totali e parziali sono previste da Trenitalia per le Frecce, gli Intercity e i Regionali. Anche in questo caso non si esclude che disagi e ripercussioni si possano avere anche una volta terminato lo sciopero. Vengono invitati i passeggeri a informarsi prima di raggiungere la stazione per evitare lunghe attese. È possibile visionare una tabella dei treni garantiti sul sito internet trenitalia.com nella pagina dedicata agli scioperi.

Notizie riguardanti collegamenti e servizi saranno resi noti mediante l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo Fs Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21. Inoltre verranno date informazioni utili anche presso le biglietterie e gli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, i self service e le agenzie di viaggio convenzionate.

CONTROLLORI TRENITALIA CONTROLLORI TRENITALIA italo treni coronavirus