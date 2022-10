11 ott 2022 16:48

BINARIO TRISTE E SOLITARIO – IL CADAVERE DI UN 15ENNE SENEGALESE, ARRIVATO IN ITALIA DA POCHI MESI, È RIMASTO PER 10 ORE ACCANTO AI BINARI VICINO ALLA STAZIONE DI TORINO LINGOTTO – IL RAGAZZO ERA STATO TRAVOLTO DA UN TRENO. UN PASSEGGERO, ALLE 8 DI MATTINA, AVEVA NOTATO IL CORPO A TERRA E L'AVEVA SEGNALATO ALLA POLIZIA, MA PER L'INTERA GIORNATA NESSUNO ERA ANDATO A CERCARLO – POTEVA ESSERE SALVATO SE SOCCORSO IN TEMPO? IL PM HA DISPOSTO L'AUTOPSIA