BIONDA PIU' BIONDA: FUOCHI D'ARTIFICIO! MICHELLE HUNZIKER E ILARY BLASI HANNO FESTEGGIATO IL PRIMO DELL’ANNO INSIEME - LE DUE SHOWGIRL SI SONO RITROVATE A UNA CENA IN SVIZZERA INSIEME AI RISPETTIVI FIDANZATI, ALESSANDRO CAROLLO E BASTIAN MULLER – LE DUE, CHE SI CONOSCONO DA 20 ANNI, HANNO DIFFUSO LA FOTO DI UNA MEGA TAVOLATA CONDIVISA CON ALTRI AMICI (PRIMA DI TORNARE AI SELFIE RITOCCATI SULLA NEVE…)

Estratto dell'articolo di Dajana Mrruku per www.leggo.it

michelle hunziker e ilary blasi in svizzera per capodanno 1

Michelle Hunziker e Ilary Blasi sono amiche da anni. Le due showgirl fanno parte del mondo dello spettacolo da oltre 20 anni e si sono sempre sostenute e incoraggiate, soprattutto nei momenti più difficili. […]

Quest'estate Michelle Hunziker e Ilary Blasi si sono ritrovate in Sardegna al mare, mentre quest'inverno hanno scelto le montagne svizzere dove, accompagnate dai rispettivi fidanzati, Alessandro Carollo e Bastian Muller, hanno cenato insieme il primo giorno dell'anno.

[…] C'è chi sospetta che Carollo fosse stato già presentato alla Blasi quest'estate in Sardegna, ma la coppia ha ufficializzato la relazione solo in autunno […]

