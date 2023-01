IL BIONDO HA FATTO IMPAZZIRE IL MONDO (MA NEL 2023 SI CAMBIERA' COLORE) – I CAPELLI BIONDI SONO STATI TRA I SIMBOLI DEL 2022, CON MOLTE STAR E CELEBRITÀ CHE SI SONO TINTI LA CHIOMA – DAI BRASILIANI AI MONDIALI A KIM KARDASHIAN, PASSANDO PER ANA DE ARMAS IN “BLONDE” E FEDEZ, CHE HA CONFESSATO DI ESSERSI TINTO I CAPELLI DELLO STESSO COLORE DEI FIGLI – MA COME MAI I CAPELLI BIONDI PIACCIONO A COSÌ TANTE PERSONE? LO SPIEGA L’HAIR STYLIST SERGIO VALENTE: “IL CINEMA GLI HA DATO UNA NOTA SEDUTTIVA, MA SOPRATTUTTO, SALVA DAI CAPELLI BIANCHI MA NEL NUOVO ANNO SARANNO DI TENDENZA I…"

[…] I capelli biondi sono il simbolo del 2022, il must have di uomini e donne, a giudicare dalle tante teste note che, negli ultimi mesi, hanno cambiato tinta. E dalle ricerche online, tra consigli per tinture fai da te e tutorial per le giuste nuance.

RINNOVAMENTO

La ragione sarebbe anche in una sorta di effetto pandemia, secondo gli esperti, ossia la voglia di uscire dagli schemi, rinnovarsi, portare un poco di luce nella quotidianità, a partire dallo specchio.

[…] Ai mondiali di calcio hanno colpito le ciocche platino di Neymar e di Richarlison, come in passato avevano fatto quelle di Lionel Messi, Mauro Icardi, Marcelo Brozovic. Senza dimenticare Santiago Canizares, che si tinse quando giocava, ma ad anni dall'addio al campo - era il 2008 - è rimasto biondo, come ha confessato tempo fa, per scaramanzia.

Non solo calcio. Fedez, sui social, ha raccontato di essersi tinto per avere capelli della nuance dei figli. […]Kim Kardashian ha conquistato i flash con il biondo Marilyn al Met Gala 2022 […] Ana de Armas si è tinta per interpretare Marilyn Monroe in Blonde, Lily James per il ruolo di Pamela Anderson nella serie Pam & Tommy. […] E molte altre.

Una questione di fascino: da Jean Harlow a Veronica Lake, da Marilyn Monroe a Grace Kelly e oltre, tante le icone sexy dalla chioma dorata. E anche un problema di tempo. «Il biondo non tramonterà mai - spiega Sergio Valente, hair stylist di dive e modelle, da Anita Ekberg a Charlize Theron e tante ancora - il cinema gli ha dato una nota seduttiva, ma soprattutto, salva dai capelli bianchi, aiuta a nasconderli. Ed è per questo che spesso viene scelto, specie dopo i quarant' anni». […]

TENDENZE

Ora, però, pare proprio arrivato il momento di darci un taglio. Il 2023 avrà nuovi colori e forme. «In questo periodo abbiamo visto tanti capelli biondi, spesso lunghi e con boccoli - dice Valente - hanno stancato. Nel nuovo anno saranno di tendenza i colori naturali, con qualche graffio di tintura. Solo riflessi. Niente shatush. I toni saranno più caldi. E i capelli più corti, con bob che varieranno da sotto l'orecchio a metà collo. Basta teste scomposte, sì a tagli ben definiti».

E il biondo? «Comunque, si manterrà». Con cura e attenzione. Sì, perché, appena il due, tre per cento della popolazione ha i capelli biondi naturali. […]

