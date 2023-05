24 mag 2023 14:08

BISOGNA DARCI UN TAGLIO CON GLI SCIACALLI CHE VANNO A RUBARE NELLE CASE IN EMILIA ROMAGNA: UN TAGLIO ALLE MANI – NEI COMUNI ALLUVIONATI SI AGGIRANO CRIMINALI SENZA SCRUPOLI CHE SI INTRUFOLANO NELLE CASE SGOMBERATE - A FORLÌ DUE PERSONE HANNO PROVATO A IMPOSSESSARSI DI UN’AMBULANZA PER USARLA COME MEZZO DI TRASPORTO PER ANDARE A RUBARE IN GIRO SENZA INSOSPETTIRE LA POLIZIA - C'È PERFINO CHI...