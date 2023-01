26 gen 2023 10:32

BISOGNA SAPERE QUANDO RITIRARSI, E VALE ANCHE PER MADONNA - LA UNIVERSAL PICTURES SFANCULA IL BIOPIC SULLA NONNETTA DEL POP: DOPO LO STROMBAZZATO ANNUNCIO E DOPO DUE ANNI IN CUI SONO STATE FATTE DUE STESURE DELLA SCENEGGIATURA, IL PROGETTO VA IN SOFFITTA A TEMPO INDETERMINATO – NON È CHIARO SE LA ROTTURA SIA ARRIVATA DOPO UNO SCAZZO: DI CERTO C’È CHE SAREBBE DOVUTA ESSERE LA STESSA MADONNA A GIRARE LA PELLICOLA E… - VIDEO