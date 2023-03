BLACKOUT A CAPRI! – L’ISOLA È RIMASTA AL BUIO PER QUASI DUE ORE OGGI POMERIGGIO - ALLE 16 LA LUCÈ È ANDATA VIA IMPROVVISAMENTE PER UN GUASTO ALLA RETE, CHE POI È STATA RIPRISTINATA ALLE 17.57 - LA LUCE STA TORNANDO GRADUALMENTE NELLE CASE...

"CAPRI AL BUIO: TERNA, RETE ALTA TENSIONE RIPRISTINATA DALLE 18

(ANSA) - In relazione al black out che ha colpito Capri nel pomeriggio, da Terna fanno sapere "che la rete ad alta tensione sull'isola di Capri e' stata rialimentata alle 17:57". Da quanto apprende l'ANSA il problema ha riguardato solo l'isola di Capri e non le altre citta' servite dal cavo sottomarino che parte da Torre Annunziata e termina nella Penisola Sorrentina, passando appunto per Capri. La corrente sta tornando gradualmente nelle singole case dei capresi rimasti al buio per circa due ore.

CAPRI, GUASTO ALLA RETE

centrale a gasolio marina grande capri

Tutta l'isola di Capri da prima dalle 16.20 di oggi, giovedì 30 marzo, è interessata da un blackout energetico a causa di un guasto alla rete. Manca la corrente in tutti e due i centri, Capri e Anacapri. Trenta operai della società elettrica di distribuzione Sippic si sono messi subito al lavoro sulle cabine elettriche per individuare le origini del guasto e ripristinare il servizio il prima possibile ma i tempi per la riparazione restano incerti. Al punto che a pomeriggio inoltrato e con il calare del primo buio per sopperire all'emergenza si è deciso di far ricorso alla vecchia centrale a gasolio di Marina Grande, gestita da Sippic, che si trova poco distante dalla centrale di trasformazione di Terna attualmente fuori uso. […]

