11 mag 2023 17:33

BLACKOUT A ROMA! – QUESTA MATTINA PARTE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, TRA PIAZZA NICOSIA E VIA DELLA SCROFA, È RIMASTO SENZA CORRENTE PER UN INCENDIO DI UN CAVO DELLA FIBRA OTTICA. I VIGILI DEL FUOCO, PER POTER INTERVENIRE IN SICUREZZA E SPEGNERE LE FIAMME NELLA RETE SOTTERRANEA, HANNO DOVUTO INTERROMPERE IL FLUSSO DI ENERGIA ELETTRICA LASCIANDO AL BUIO L'INTERA ZONA - EVACUATI I LOCALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E BLOCCATO IL SISTEMA DEL SISTEMA NAZIONALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - VIDEO